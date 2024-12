Les quatre infos à retenir : Corée du Sud, Bayrou, croquettes et Antonov

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche soir 29 décembre 2024 : - Corée du Sud : le bilan définitif du crash d’un avion s’établit à 179 morts et 2 survivants - Bayrou à Mayotte : des visites et rencontres au programme d'un déplacement éclair - De nombreuses références de croquettes pour chats et chiens rappelées à La Réunion - Cyclone Chido : un Antovov spécialement affrété pour répondre à l’urgence à Mayotte

Corée du Sud : le bilan définitif du crash d’un avion s’établit à 179 morts et 2 survivants

Un avion transportant 181 personnes en provenance de Bangkok (Thaïlande) s'est écrasé à l'aéroport de Muan, dans le sud-ouest de la Corée du Sud. Au total 179 personnes ont été tuées dimanche 29 décembre 2024 dans le crash d'un avion de la compagnie Jeju Air en provenance. Il s'est écrasé et a pris feu en atterrissant vraisemblablement à la suite d'une collision avec des oiseaux.

Bayrou à Mayotte : des visites et rencontres au programme d'un déplacement éclair

Le Premier ministre François Bayrou arrivera tôt lundi matin à Mayotte pour une visite tournée vers des "solutions concrètes" pour les habitants de l'île dévastée par le cyclone Chido. Une visite millimétrée prévue pour durer une seule journée. Le chef du gouvernement sera accompagné des ministres d’État Élisabeth Borne (Éducation) et Manuel Valls (Outre-mer), des ministres Valérie Létard (Logement) et Yannick Neuder (Santé) et du ministre délégué et ancien sénateur de Mayotte Thani Mohamed Soilihi (Francophonie et Partenariats internationaux).

De nombreuses références de croquettes pour chats et chiens rappelées à La Réunion

Attention aux croquettes données à votre animal de compagnie: le site officiel Rappel conso vient de lancer une alerte concernant de nombreuses références, qui pourraient être contaminées par des salmonelles, une bactérie responsable de la salmonellose. Cela concerne les produits vendus du 18 novembre au 24 décembre à La Réunion comme dans l'Hexagone. Il est demandé au consommateur de rapporter le produit au point de vente ou de le détruire.

Cyclone Chido : un Antovov spécialement affrété pour répondre à l’urgence à Mayotte

Ce dimanche 29 décembre 2024, les rotations aériennes entre La Réunion et Mayotte s'intensifient avec l'arrivée d'un Antonov-124. Considéré comme le super poids lourd des airs, cette avion a besoin d’une piste d’atterrissage suffisamment longue pour se poser, ce qui n’est pas le cas à Mayotte. Le matériel sera donc déchargé à La Réunion avant d’être transporté de l'île dévastée. À son bord, 90 tonnes de de fret.