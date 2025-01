Les quatre infos à retenir : Mayotte, Brigitte Macron, agression et Saint-Louis

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi soir 9 janvier 2025 : - À Mayotte, la rentrée scolaire se fera progressivement à partir du 20 janvier - "Il mérite le respect" : Brigitte Macron se confie sur le président, parfois "meurtri" par "ce qu'il entend" - Saint-Pierre : un homme agressé au couteau dans un bar, il a été hospitalisé - Saint-Louis : un homme asperge sa femme d’essence et tente de lui mettre le feu

À Mayotte, la rentrée scolaire se fera progressivement à partir du 20 janvier

Ce mercredi 8 janvier 2025 le recteur de Mayotte, Jacques Mikulovik a indiqué qu'à partir du 13 janvier, seuls quelques cours devraient être donnés en ligne. Les élèves retrouveront le chemin de l’école à partir du 20 janvier. Salles de classe aux murs effondrés avec vue imprenable sur le lagon, toitures envolées et sol inondé : écoles, collèges et lycées de Mayotte, le retour se fera en mode très dégradé après Chido.

"Il mérite le respect" : Brigitte Macron se confie sur le président, parfois "meurtri" par "ce qu'il entend"

Sa parole est rare et donc scrutée. Invitée ce mercredi du "13 heures" de TF1, Brigitte Macron a déclaré que son époux était parfois "meurtri" par "ce qu’il entend", alors qu’il "mérite" le "respect". Lors de cet entretien réalisé à l'occasion du lancement annuel de l'opération "Pièces jaunes", elle a été interrogée sur la situation politique du chef de l'État, son rapport aux Français, sa volonté d'aller au bout de son mandat ou encore la dissolution.

Saint-Pierre : un homme agressé au couteau dans un bar, il a été hospitalisé

Une altercation est survenue dans la nuit de mercredi 8 à jeudi 9 janvier 2025 à Saint-Pierre. Un homme a été agressé au couteau dans un bar, et aurait été "touché d'une dizaine de coups de couteau par un autre client", indique le parquet de Saint-Pierre. La victime est aujourd'hui hospitalisée, "sans que l'on connaisse actuellement son état de santé". Le mis en cause a été interpellé et placé en garde à vue.

Saint-Louis : un homme asperge sa femme d’essence et tente de lui mettre le feu

Ce mercredi 8 janvier 2025, en fin d'après-midi à Saint-Louis, un homme a aspergé sa compagne d'essence avant de tenter de l'immoler par le feu. Interpellé et placé en garde à vue, l'individu a tenté de mettre fin à ses jours dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Saint-Louis, informe Olivier Clemençon, procureur de Saint-Pierre. Une enquête est en cours pour tentative d'homicide sur conjoint.