Les quatre infos à retenir : couvre-feu, Saint-André, vigilance et Gaza

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche soir 19 janvier 2025 : - Saint-André : le couvre-feu remis en place pour les mineurs de moins de 16 ans à Fayard - Saint-André : malgré les coupures d'eau, la rentrée aura bien lieu ce mardi - L'est et le sud-est placés en vigilance fortes pluies et orages - Cessez-le-feu à Gaza: les trois otages israéliennes ont été remises à la Croix-Rouge

Saint-André : le couvre-feu remis en place pour les mineurs de moins de 16 ans à Fayard

Face aux récentes violences urbaines dans le quartier de Fayard, le maire de Saint-André, Joé Bédier a annoncé la remise en place d’un couvre-feu pour les mineurs de moins de 16 ans. Cette mesure, entrera en vigueur dès ce dimanche 19 janvier 2025 de 22h à 6h et pour une durée d’un mois.

Saint-André : malgré les coupures d'eau, la rentrée aura bien lieu ce mardi

Ce dimanche 19 janvier 2025, lors d'une conférence de presse, le maire de Saint-André a confirmé le maintien de la rentrée scolaire dans sa commune pour ce mardi 21 janvier. Un report de la reprise des cours avait pourtant été évoqué il y a quelque jours par les communes de l'est face à la sécheresse et les coupures d'eau.

L'est et le sud-est placés en vigilance fortes pluies et orages

Ce dimanche 19 janvier 2025, Météo France place l'est et le sud-est de l'île en vigilance fortes pluies et orages. Une dégradation humide plus marquée cette nuit est attendue sur l'est de notre île, le caractère orageux n'est pas exclu. La vigilance prend effet à 18 heures et durera toute la nuit, jusqu'à 7 heures lundi 20 janvier.

Cessez-le-feu à Gaza: les trois otages israéliennes ont été remises à la Croix-Rouge

Les trois otages israéliennes dans la bande de Gaza devant être libérées dimanche ont été remises à la Croix-Rouge, au premier jour du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas dans le territoire palestinien dévasté par plus de 15 mois de guerre.