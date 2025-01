Saint-André : malgré les coupures d'eau, la rentrée aura bien lieu ce mardi

Ce dimanche 19 janvier 2025, lors d'une conférence de presse, le maire de Saint-André a confirmé le maintien de la rentrée scolaire dans sa commune pour ce mardi 21 janvier. Un report de la reprise des cours avait pourtant été évoqué il y a quelque jours par les communes de l'est face à la sécheresse et les coupures d'eau (Photo : rb/www.imazpress.com)

Interrogé par plusieurs médias, le maire a déclaré "bosser dur pour trouver des solutions".

Des distributions de bouteille d'eau interviendront dans les écoles. Des citernes seront également déployées, de même que des toilettes chimiques.

La ville dit indique avoir obtenu de la Cise (distributeur d'eau) des horaires d'alimentation en eau plus large pour permettre à la cuisine centrale de fonctionner et servir les repas quotidiens aux enfants.

- Saint-André privée d'eau quotidiennement -

Saint-André est l'une des communes les plus impactée par la sécheresse avec des coupures d'eau quotidiennes dans plusieurs quartiers.

"Les coupures d’eau fréquentes ont des conséquences catastrophiques sur la population de l’est", s'indignent des habitants de l'est privés d'eau.

En 2024, la saison sèche a particulièrement rude dans l'est de l'île. Selon Météo France, "de mai à novembre la saison a été déficitaire d'environ 20%". Dans l'est, à Saint-André, on note un déficit de 74% de pluie.

Des ressources insuffisantes pour répondre à la consommation d’eau quotidienne qui représentent entre 30 et 50% des débits nécessaires.

Raison pour laquelle les coupures sont essentielles pour remplir les réservoirs afin de maintenir une distribution de l'eau en journée.

Face à cet épisode de sécheresse qui risque de durer, le préfet a pris un arrêté le 23 décembre 2024 désignant les communes dans lesquelles l’usage de l’eau doit faire l’objet de mesures de vigilance ou de restrictions temporaires.

