Saint-André : le couvre-feu remis en place pour les mineurs de moins de 16 ans à Fayard

Face aux récentes violences urbaines dans le quartier de Fayard, le maire de Saint-André, Joé Bédier a annoncé la remise en place d’un couvre-feu pour les mineurs de moins de 16 ans. Cette mesure, entrera en vigueur dès ce dimanche 19 janvier 2025 de 22h à 6h et pour une durée d’un mois (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Une mesure qu'il avait déjà prise pour une durée de quinze jours le 28 décembre dernier, à la suite d'une agression survenue la nuit de Noël dans ce secteur.

- Des échauffourées à Sant-André -

Le vendredi 17 janvier 2025, des échauffourées ont eu lieu dans le quartier de Fayard à Saint-André. Un jeune homme âgé de moins de 18 ans a été conduit au commissariat suite à un contrôle d'identité. Après être sorti, il a visé le commissariat de Saint-André avec des jets de galets.

Le mineur a été interpellé dans la soirée par les équipes de la brigade anti-criminalité (BAC).

S'en sont suivi des violences dans le quartier. Un autre jeune a été interpellé.

- Un "camp sauvage" démantelé -

Le jeudi 16 janvier 2025, lors d'une opération "Place nette" dans le quartier Fayard ont été découverts un camp sauvage et un local utilisé comme squat. Les policiers du commissariat Saint-André ont découvert:

- un camp sauvage aux abords d'un site classé Monument historique, composé de tentes de fortune, avec la présence de sabres à cannes et de bouteilles en verre pouvant être utilisées comme projectiles.

- un local poubelle utilisé comme squat dans un immeuble appartenant au bailleur SIDR, où des armes telles que sabre, hache, pistolet air soft, fusil, feux d'artifice de type mortiers et tournevis étaient saisis.

- Des actes dénoncés par le préfet de La Réunion -

Dans un communiqué en date du 15 janvier, le préfet "condamne fermement" les "actes de violences commises par des individus souvent très jeunes et agissant en bandes" à Saint-André. Ces violences "mettent en péril la tranquillité publique et la quiétude des quartiers concernés", estime le représentant de l'Etat.



Face à l’augmentation des faits de délinquance liés aux bandes dans plusieurs communes du département, "des initiatives seront prises dans les prochaines semaines en lien étroit avec les maires et les autorités judiciaires, afin de renforcer la réponse des pouvoirs publics et de faire en sorte que ces comportements ne restent pas impunis", annonce-t-il.



"Je condamne fermement ces comportements violents, qui créent un sentiment d’insécurité constituent une menace sur notre vivre ensemble. J’ai demandé à ce que des opérations anti-délinquance soient menées dès ces prochains jours, prélude à un renforcement de notre action dans la durée contre les phénomènes de bandes qui sont à l’origine de ces nouveaux faits de violences", ajoute Patrice Latron.

