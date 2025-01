Les quatre infos à retenir : Insee, carte préchargée, polémique, incendie

BONSOIR LA RÉUNION - A la une de ce mercredi soir 29 janvier 2025 : - A La Réunion, quatre enfants sur dix vivent dans une famille monoparentale - Une carte préchargée de 50 euros pour les 100.000 familles à faible revenu - Polémique autour des évacuations sanitaires : le CHU dénonce une campagne de désinformation - TAAF : l'incendie toujours actif sur l'île Amsterdam, 1 048 hectares brûlés

A La Réunion, quatre enfants sur dix vivent dans une famille monoparentale

À La Réunion, en 2021, quatre enfants sur dix vivent dans une famille monoparentale, note l'Insee. Cinq enfants sur dix vivent dans une famille "traditionnelle", avec leurs deux parents et leurs éventuels frères et sœurs. Ils sont moins nombreux à vivre dans une famille recomposée (près de un sur dix), dans laquelle au moins un enfant n’est pas issu du couple.

Une carte préchargée de 50 euros pour les 100.000 familles à faible revenu

Chaque famille vivant en-dessous du seuil de pauvreté va bénéficier annuellement d'une carte préchargée de 50 euros, a annoncé Cyrielle Melchior, président du conseil départemental ce mercredi 29 janvier 2025. Les les 100.000 familles bénéficiaires pourront utiliser cette somme pour les dépenses courantes "sauf pour l’alcool et les cigarettes" a précisé le président de la collectivité qui présentait ses voeux à la presse

Polémique autour des évacuations sanitaires : le CHU dénonce une campagne de désinformation

Le CHU de La Réunion a réagi aux accusations relayées sur les réseaux sociaux concernant l’hébergement des patients en évacuation sanitaire (Evasan) en provenance de Mayotte. L’établissement dénonce une désinformation et rappelle le cadre réglementaire de ces prises en charge.

TAAF : l'incendie toujours actif sur l'île Amsterdam, 1 048 hectares brûlés

L’incendie qui touche l’île Amsterdam reste actif et poursuit sa progression vers le sud sous l’effet de conditions météorologiques favorables, marquées par un temps sec et des vents forts. À ce jour, on estime que 1 048 hectares ont été brûlés, soit 18 % de la superficie de l’île.