Les quatre infos à retenir : houle, retraites, handicap et Cinor

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi soir 20 février 2025 : - Houle sur le littoral de Saint-Paul : appel à la vigilance maximale face aux dangers de la mer - François Bayrou : le déficit "immédiat" des retraites est de 6 milliards d'euros - Saint-Denis : à l'école des Baies Roses, les élèves sont sensibilisés au handicap - Cinor : la première pierre du téléphérique entre la Montagne et Bellepierre sera posée cette année

Houle sur le littoral de Saint-Paul : appel à la vigilance maximale face aux dangers de la mer

Ce lundi 17 février 2025, vers 18h15, trois jeunes ont été emportés par la houle à Boucan-Canot. Grâce à l’intervention des plagistes et d’une embarcation, ils ont pu être ramenés sains et saufs. Aux Roches Noires, deux maîtres-nageurs sauveteurs (MNS) de Saint-Paul, encore sur site malgré la fin de leur service, n’ont pas hésité à secourir trois autres jeunes emportés par la houle. Face à ces dangers, la mairie de Saint-Paul appelle à la plus grande responsabilité.

François Bayrou : le déficit "immédiat" des retraites est de 6 milliards d'euros

Le déficit "immédiat" du système des retraites est de six milliards d'euros et "il dérivera vers 30 milliards dans les années qui viennent", a affirmé jeudi François Bayrou, se référant au rapport de la Cour des comptes qui venait de lui être remis.

Saint-Denis : à l'école des Baies Roses, les élèves sont sensibilisés au handicap

La commune de Saint-Denis a organisé, ce jeudi 20 février 2025, une journée de sensibilisation dans l'école élémentaire Les baies roses, au Moufia. L'objectif est de favoriser l'inclusion des enfants porteurs d'handicap.

Cinor : la première pierre du téléphérique entre la Montagne et Bellepierre sera posée cette année

Ce jeudi 20 février 2025 à Saint-Denis, lors du conseil communautaire de la Cinor (Communauté intercommunale du nord de La Réunion), plusieurs projets majeurs ont été présentés, abordant des enjeux clés pour le développement du territoire. Outre les questions liées à la mobilité, des discussions ont également porté sur l’aménagement du territoire, l'eau, le logement ou le développement économique. La Cinor a d'ailleurs annoncé la pose de la première pierre du téléphérique entre la Montagne et Bellepierre pour cette année 2025.