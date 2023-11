Les quatre infos à retenir : alerte à la bombe, vigilance météo, Mayotte et tempête Ciaran

À la une de ce vendredi soir 3 novembre 2023 : - Alertes à la bombe : quinze établissements scolaires (de nouveau) évacués - Fortes pluies et orages : l'Est et le Nord en vigilance orange, l'Ouest en jaune - Crise de l'eau à Mayotte : pour Philippe Vigier, "à quelques jours près, ça va passer" - La tempête Ciaran fait au moins 10 morts et perturbe les transports en Europe

Alertes à la bombe : quinze établissements scolaires (de nouveau) évacués

Ce vendredi 3 novembre 2023 marque la fin de la semaine et une énième journée marquée par les alertes à la bombe dans les établissements scolaires. Ce matin, 15 lycées et collèges ont été évacués. Tous "ont reçu un courriel identique d'alerte à la bombe", informe le rectorat. Deux enquêtes ont été ouvertes par les parquets de Saint-Denis et de Saint-Pierre pour retrouver les auteurs de ces alertes à la bombe.

Cours d'eau en crue, routes inondées, écoles fermées : fortes pluies sur (presque) toute La Réunion

De fortes pluies s'abattent sur une bonne partie de La Réunion ce vendredi 3 novembre 2023. Le Nord et l'Est sont placés en vigilance orange, l'Ouest est en vigilance jaune. La rivière Saint-Jean à Sainte-Suzanne est placée en vigilance crue jaune, tout comme les rivière Saint-Denis, rivière des Pluies et rivière Sainte-Suzanne. Plusieurs routes sont inondées dans l'Est. Des écoles primaires sont fermées à Sainte-Suzanne. Les météorologues n'attendent aucune amélioration des conditions météo avant ce dimanche 5 novembre 2023.

Crise de l'eau à Mayotte : pour Philippe Vigier, "à quelques jours près, ça va passer"

Alors que le ministre délégué aux Outre-mer, Philippe Vigier, est en visite à Mayotte, ce dernier s'est voulu rassurant quant à la crise de l'eau qui frappe l'île aux parfums. Si les réserves sont presque à sec, les pluies "devraient arriver, selon les prévisionnistes". "A quelques jours près, ça va passer" a-t-il assuré, d'après France Mayotte Matin. Aucun allègement des restrictions n'est cependant attendu pour l'heure.

La tempête Ciaran fait au moins 10 morts et perturbe les transports en Europe

La tempête Ciaran qui frappe l'Europe depuis jeudi a fait au moins dix morts, dont un enfant ukrainien de 5 ans en Belgique, et provoqué d'importantes perturbations, avec des ports fermés et des vols annulés.