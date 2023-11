Fortes pluies et orages : l'Est et le Nord en vigilance orange, l'Ouest en jaune

"Les pluies soutenues de la nuit se poursuivent sur le nord et l'est de l'île et donnent des cumuls significatifs en s'étendant progressivement vers les hauts du Nord-Ouest en cours de matinée. Les cumuls relevés cette nuit atteignent 150 mm à Saint-Benoît et autour de 250 à 300 mm dans les pentes du Nord-Est comme à Bras Pistolet, Bellevue Bras Panon ou Montauban", indique Météo France Réunion.

Sur le reste du département - et malgré un début de journée plus calme - les nuages gagnent rapidement du terrain et les précipitations localement soutenues se généralisent l'après-midi en particulier dans les hauts du Nord-Ouest.

Samedi, les temps ne devrait guère être mieux. "Les averses seront fréquentes dès le matin et tourneront vite à l'orage. Les quantités de pluie recueillie pourront être très significatives par endroits. Ce mauvais temps durera toute la journée et jusque dans la nuit."

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com