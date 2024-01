Les quatre infos à retenir : policiers, Air Mauritius, pluies, Madagascar

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi soir 3 janvier 2024 : - Le Port : deux majeurs et un mineur interpellés après des jets de projectiles sur des policiers - Air Mauritius : des passagers à destination de Maurice bloqués à l'aéroport Roland Garros - La vigilance fortes pluies étendue à l'ouest, le nord et l'est toujours concernés - Madagascar : la tempête Alvaro fait plus de 4.500 sinistrés, aucune perte humaine à déplorer

Le Port : deux majeurs et un mineur interpellés après des jets de projectiles sur des policiers

Dans la nuit du 01 janvier 2023, des agents de la police secours ont été pris à parti dans le secteur de Titan au Port, qui ont jeté des projectiles en leur direction. Des renforts de la brigade anti-criminalité (BAC) a interpelé trois personnes : deux majeurs et un mineur. Placés en garde à vue, ils ont reconnu les faits et devront répondre de leurs actes devant le tribunal

Air Mauritius : des passagers à destination de Maurice bloqués à l'aéroport Roland Garros

Des passages à destination de Maurice sont restés bloqués ce mercredi 3 janvier 2024 à l'aéroport Roland Garros. Les opérations d’Air Mauritius ont été perturbées par des retards dus à une succession de problèmes techniques. "Toutes nos équipes sont à pied d’oeuvre pour trouver des solutions pour tous les passagers affectés" assure la compagnie aérienne. Elle n'a pas précisé combien de passagers sont concernés

La vigilance fortes pluies étendue à l'ouest, le nord et l'est toujours concernés

Ce mercredi 3 janvier 2024, le nord et l'est de l'île ont à nouveau été placés en vigilance jaune fortes pluies et orages dans la matinée. La vigilance jaune a été étendue à l'ouest de l'île à 17 heures. Si du mieux côté ciel est constaté dans le sud, le temps reste encore perturbé et instable au nord et à l'est annonce Météo France. Des vents forts sont également attendus sur le littoral ouest et sud-est

Madagascar : la tempête Alvaro fait plus de 4.500 sinistrés, aucune perte humaine à déplorer

Après le passage de la tempête Alvaro à Madagascar, le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) rapporte que plus de 1 000 foyers, soit environ 4 500 personnes, ont été touchées. 401 personnes ont été évacuées, dont 95 ont été hébergées dans des centres d'urgence. Aucune perte humaine ni disparition n'ont été signalées