Les quatre infos à retenir : Accident mortel, Madagascar, doigt d'honneur, Yaël Braun-Pivet

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi soir 4 janvier 2024 : - Plateau Caillou : une personne décédée et trois blessés dans une collision frontale - Tempête Alvaro à Madagascar : au moins cinq morts et plus de 16.000 sinistrés - En direct à la télé, une présentatrice termine le décompte vers la nouvelle année par un doigt d’honneur - La présidente de l'Assemblée nationale en visite à La Réunion à partir de lundi

Plateau Caillou : une personne décédée et trois blessés dans une collision frontale

Une femme est décédée et trois personnes ont été blessées dans une collision frontale qui s'est produite vers 9h ce jeudi 4 janvier 2024 dans la pente des 11% à Plateau Caillou - Saint-Paul. L'une des personnes blessées a été évacuée en hélicoptère dans le CHU. Les circonstances de l'accident ne sont pas encore connues. Après avoir été fermée dans les deux sens, la route est désormais rouverte à la circulation

Tempête Alvaro à Madagascar : au moins cinq morts et plus de 16.000 sinistrés

Au moins cinq personnes ont été tuées et 16.290 sont sinistrées à la suite du passage de la tempête Alvarao dans le sud de Madagascar ce lundi après-midi 1er janvier 2024. Ce bilan encore provisoire a été établi ce mercredi par le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes - BNGRC

En direct à la télé, une présentatrice termine le décompte vers la nouvelle année par un doigt d’honneur

La journaliste de la BBC Maryam Moshiri a été sans le vouloir (quoi que...) la grande vedette du Nouvel An au Royaume-Uni. Elle a terminé le décompte des secondes avant l'arrivée de la nouvelle année en levant son majeur, ce qui s'appelle aussi... un doigt d'honneur

La présidente de l'Assemblée nationale en visite à La Réunion à partir de lundi

La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, sera à La Réunion du lundi 8 au mercredi 10 janvier 2023 selon nos informations. Elle visitera l'ensemble des sept circonscriptions de La Réunion

