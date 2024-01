Les quatre infos à retenir : Saint-Denis, Mayotte, Macron et saison cyclonique

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi soir 8 janvier 2024 : - Saint-Denis : près de cinq millions d'euros dédié à la mobilité des jeunes en 2023 - Mayotte accueille la quasi-totalité des étrangers en situation irrégulière en Outre-mer - Macron fait durer le feuilleton du remaniement, suspense pour Matignon - Risque de formation d'une tempête tropicale modérée pour les 5 prochains jours

Saint-Denis : près de cinq millions d'euros dédié à la mobilité des jeunes en 2023

Bus gratuit pour les 6-24 ans en partenariat avec Citalis et la commune de Saint-Denis, mobilité des jeunes... En tout, ces dispositifs en faveur de l'autonomie et de la mobilité ont représenté un montant de 4.900.000 euros. Cela permet d'améliorer la qualité, le confort et la sécurité des infrastructures pour une mobilité accrue et plus efficiente au sein du centre-ville et des quartiers.

Mayotte accueille la quasi-totalité des étrangers en situation irrégulière en Outre-mer

Dans un rapport détaillé sur la "politique de lutte contre l'immigration irrégulière", les magistrats de la Cour des Comptes ont dressé un portrait critique de la situation à Mayotte. Si les Outre-mer ne sont que très peu abordés dans ce rapport, il souligne tout de même que la pression migratoire est "très inégalement répartie", Mayotte et la Guyane "concentrant à elles seules 97% des non-admissions ultramarines". C’est par ailleurs à Mayotte que l’on enregistre la quasi-totalité des étrangers en situation irrégulière.

Macron fait durer le feuilleton du remaniement, suspense pour Matignon

Une semaine décisive s'ouvre sur le front du remaniement gouvernemental, dont le coup d'envoi pourrait être donné dès lundi par Emmanuel Macron qui, toujours en quête de la bonne formule pour Matignon, entend inaugurer une séquence plus large sur le "réarmement" du pays.

Risque de formation d'une tempête tropicale modérée pour les 5 prochains jours

Si aucun système dépressionnaire n'est actuellement présent sur le Sud-Ouest de l'océan Indien, un risque de formation d'une tempête tropicale modérée pour les cinq prochains jours existe, annonce Météo France ce lundi 8 janvier 2024. Une zone suspecte sur le nord des Mascareignes devrait se développer jeudi ou vendredi. Il y a un risque modéré de formation d'une tempête tropicale d'ici samedi.