Les quatre infos à retenir : agriculture, beach-tennis, commémoration et Leu Tempo

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi soir 8 mai 2024 : - Département : plus d’1,8 millions d'euros alloués à l'agriculture péi - Beach-tennis : l'élite mondiale s'affronte à l'occasion de l'Open des Brisants - 8-Mai 1945 : La Réunion rend hommage aux combattants et aux victimes de la guerre - Leu Tempo Festival : le grand retour de la "La Fèt Dann Somin"

Département : plus d’1,8 millions d'euros alloués à l'agriculture péi

Une Commission permanente du Département décentralisée s’est déroulée ce mercredi 7 mai 2024 sous la présidence de Cyrille Melchior à Bras-Panon dans le cadre de la Foire Agricole. L’agriculture figurait bien entendu à l’ordre du jour ainsi que les routes départementales, l’environnement, le social, l’insertion, la jeunesse, le sport et l’éducation.

Beach-tennis : l'élite mondiale s'affronte à l'occasion de l'Open des Brisants

Ce mercredi 8 mai 2024, marque le coup d'envoi de la première journée de l'Open des Brisants by Bnp Paribas sur la plage saint-pauloise. La ville de Saint-Paul - partenaire de l'événement - accueille pendant plusieurs jours les grands noms du beach tennis. L'événement se tient jusqu'au dimanche 12 mai sur la plage des Brisants.

8-Mai 1945 : La Réunion rend hommage aux combattants et aux victimes de la guerre

Ce dimanche 8 mai 2024, est célébrée la commémoration de l'armistice du 8 mai 1945 qui met fin à la meurtrière Seconde Guerre Mondiale. Pour l'occasion, La Réunion a organisé plusieurs cérémonies commémoratives devant les monuments aux morts. Les élus et la population ont salué la mémoire des soldats et combattants morts pour la France lors de la Seconde Guerre Mondiale. Cette année, cette commémoration prendra une nouvelle fois une allure particulière alors que la guerre sévit dans plusieurs pays comme en Ukraine ou encore Gaza.

Leu Tempo Festival : le grand retour de la "La Fèt Dann Somin"

L’édition 2024 du Leu Tempo Festival à Saint-Leu a démarré ce mercredi 8 mai 2024. Elle aura lieu jusqu'au mai. Au programme : spectacles de cirque, arts de la rue, théâtre, danse et bien plus encore, pour tous les goûts et tous les âges.… ainsi qu'un hommage à Bob Marley prévu samedi. 2024 marque aussi le grand retour de la fet dan somin, avec une vingtaine d’associations qui vont défiler pour clore ces quatre jours.