Beach-tennis : l'élite mondiale s'affronte à l'occasion de l'Open des Brisants

Ce mercredi 8 mai 2024, marque le coup d'envoi de la première journée de l'Open des Brisants by Bnp Paribas sur la plage saint-pauloise. La ville de Saint-Paul - partenaire de l'événement - accueille pendant plusieurs jours les grands noms du beach tennis. L'événement se tient jusqu'au dimanche 12 mai sur la plage des Brisants.

Cet événement bien connu des Réunionnais est organisé depuis plusieurs années par le club Bourbon Brisants Beachtennis (3B), affilié à la Ligue de Tennis de La Réunion Mayotte.

L'Open des Brisants est l’un des plus grands tournois au monde labellisé "Sand Series" par la Fédération internationale de tennis (ITF) et la Fédération française de tennis (FFT).

Lors de ce tournoi devenu un des plus importants au monde, 78 joueurs d'envergure internationale issus de 23 nationalités différentes s’affronteront pour recevoir les 75 000 dollars de prix.

Ce ne sont pas moins de 180 bénévoles réunionnais qui œuvrent cette année au succès de cette manifestation.

- Le top 20 mondial au rendez-vous -

Au programme : des matchs à couper le souffle, une superbe ambiance mais aussi des stands qui permettront de venir à la rencontre des partenaires.

Chez les hommes, le Français Nicolas Gianotti associé à l'italien Mattia Spoto, finalistes l’an dernier et N°1 du monde en titre, va challenger l'Italien Michelle Cappelletti, octuple vainqueur de l'Open des Brisants associé au brésilien André Barran, et les autres joueurs du top 20 mondial, dont l’Espagnol Ramos Viera, qui a gagné les 4 dernières éditions de l'Open des Brisants.

Chez les dames, les italiennes Giulia Gasparri et Ninny Valentini, victorieuses l'an dernier, devront défendre leur titre face aux N°1 mondiales, la Brésilienne Rafa Miiller et la Vénézuélienne Patricia Diaz, et face aux autres immenses joueuses du top 20 mondial comme les italiennes Nicole Nobile et Sofia Cimatti, ou les brésiliennes Sophia Chow et Vitoria Marchezini, 19 ans seulement.

Voici le programme des rencontres :

- 1.200 places assises sur le central -

Aujourd’hui, le central avec ses 1.200 places assises est en effet devenu un petit chaudron, qui communie avec les joueurs lors de night-sessions particulièrement enflammées.

Un spectacle retransmis en streaming live sur les réseaux sociaux et des images diffusées dans le monde entier, qui font la renommée actuelle de l’événement.

En attendant, le tournoi s’apprête à battre son record de l’an dernier où vingt-et-une nations étaient représentées dans les différents tableaux.

