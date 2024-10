Les quatre infos à retenir : Albioma, fête de la rose, Rennes et procès Pelico

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche soir 27 octobre 2024 : - Albioma : un médiateur de l'Etat sera présent aux négociations, la grève est mise "en sursis" - Saint-Denis : Olivier Faure invité d’honneur de la fête de la Rose - Près de Rennes, un enfant de cinq ans grièvement blessé par balle lors d'une course-poursuite - Le "procès Pelicot" à mi-chemin a déjà secoué les consciences

Albioma : un médiateur de l'Etat sera présent aux négociations, la grève est mise "en sursis"

Les choses avancent du côté d'Albioma. Les grévistes, qui réclamaient la présence d'un administrateur de l'Etat autour de la table des négociations avec la direction, ont finalement eu gain de cause de dimanche 27 octobre 2024. Les salariés vont donc procéder au redémarrage de deux tranches de production, permettant aux planteurs de reprendre leurs livraisons de cannes. Ce n'est cependant qu'un sursis : la CGTR prévient, si les discussions prévues les 4 et 5 novembre ne devaient pas aboutir, le mouvement de grève reprendra de plus belle (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Saint-Denis : Olivier Faure invité d’honneur de la fête de la Rose

Les militants et sympathisants socialistes assistent ce dimanche 27 octobre 2024 à la Fête de la Rose, en présence d’Ericka Bareigts et du premier secrétaire national du PS, Olivier Faure. Pas facile de faire de la politique aujourd’hui, mais les socialistes veulent croire encore à une 3ème voie, entre les dissensions avec LFI et les "sables mouvants" de la droite

Près de Rennes, un enfant de cinq ans grièvement blessé par balle lors d'une course-poursuite

Un enfant de cinq ans circulant à bord d'une voiture conduite par son père samedi soir près de Rennes a été grièvement blessé par balles à la tête, lors d'une course-poursuite quelques heures après une fusillade sur fond de trafic de drogue dans la capitale bretonne, a annoncé dimanche le parquet.

Le "procès Pelicot" à mi-chemin a déjà secoué les consciences

En France ou à l'étranger, sa coupe au carré et ses lunettes rondes se déclinent en tags, pancartes ou autocollants: le "procès des viols de Mazan" est à mi-parcours et Gisèle Pelicot fait déjà figure d'héroïne féministe ayant osé défier ses bourreaux afin que "la honte change de camp".