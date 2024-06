Les quatre infos à retenir : Mathieu Caizegues, Cisjordanie, automobiliste ivre, loups

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche soir 23 juin 2024 : - Le gendarme Caizergues a disparu il a sept ans : "qu’as-tu vu que tu n’aurais dû voir ?" questionne sa mère - Cisjordanie : un Palestinien blessé attaché sur le capot d'une jeep par l'armée israélienne - Rond-point de Gillot : alcoolisé, l'automobiliste circule à contre-sens avec son épouse et ses deux jeunes enfants à bord - Zoo de Thoiry : une femme grièvement blessée après avoir été mordue par des loups

Le gendarme Caizergues a disparu il a sept ans : "qu’as-tu vu que tu n’aurais dû voir ?" questionne sa mère

Le vendredi 23 juin 2017, il, y a un an jour pour jour, le gendarme Mathieu Caizergues. Il effectuait une randonnée dans Mafate en compagnie d'un sous officier de la gendarmerie et du mari d’une gendarme lorsqu'il a disparu. Les deux hommes ont ensuite été mis en examen pour non assistance à personne en danger. Le jeune homme a été déclaré mort un an après sa disparition. Sept ans après les faits, de nombreuses questions et zones d'ombre demeurent dans ce dossier. "Qu’as-tu entendu que tu n’aurais dû entendre sur ce sentier que tu idéalisais tant. Qu’as-tu vu que tu n’aurais dû voir ?" questionne ainsi ce dimanche la mère du jeune homme sur les réseaux sociaux

Cisjordanie : un Palestinien blessé attaché sur le capot d'une jeep par l'armée israélienne

Ce samedi 22 juin 2024 l'armée israélienne a attaché un Palestinien blessé sur le capot d'une jeep au cours d'un raid mené à Jénine, en Cisjordanie occupée. Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre le blessé ligoté sur le véhicule militaire passant entre deux ambulances. Tshaha, l’armée d'Israël, a indiqué dans un communiqué que ses soldats avaient été "la cible de tirs et qu’elles avaient riposté, blessant un suspect avant de l’appréhender". L'armée israélienne a reconnu que ses militaires "ont ensuite violé le protocole militaire" et que "le suspect a été emmené attaché sur un véhicule"

Rond-point de Gillot : alcoolisé, l'automobiliste circule à contre-sens avec son épouse et ses deux jeunes enfants à bord

Ce dimanche 23 juin 2024 vers 1h du matin , les militaires de la brigade motorisée de Saint-Benoit, en poste de contrôle au niveau du rond point de Gillot remarquent que sur la RN6, un véhicule fait demi-tour pour ne pas se présenter au contrôle et remonte l’axe à contre sens. Le véhicule est intercepté. "Outre le conducteur, sont présents dans la voiture son épouse ainsi que deux enfants en bas âge. Le mis en cause est positif à l’alcoolémie. Son permis a fait l’objet d’une rétention immédiate et son véhicule a été placé en fourrière" indique la gendarmerie dans un communiqué. L’enquête est en cours. Outre ce faits, les gendarmes ont également relevé 75 infractions au cours du week-end

Zoo de Thoiry : une femme grièvement blessée après avoir été mordue par des loups

Une femme de 37 ans a été grièvement blessée dimanche après avoir été mordue par des loups au zoo de Thoiry (Yvelines), alors qu'elle était entrée dans un enclos, a-t-on appris de source proche du dossier