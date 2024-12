Les quatre infos à retenir : dépression, CHU, espèces exotiques et Premier ministre

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi soir 9 décembre 2024 : - Future Chido est passée au stade de dépression tropicale - Le CHU de La Réunion plusieurs fois distingué pour la qualité des soins - La préfecture rappelle les règles en matière de transport d’espèces exotiques en avion - En quête d’un Premier ministre, Macron veut "réunir les partis"

Selon météo-France, le 4ème système dépressionnaire de la saison cyclonique se situe à 16h ce matin à environ 700km à l'Est-Sud-Est de l'archipel d'Agaléga à un stade encore faible. Il devrait probablement atteindre le stade de tempête tropicale modérée la nuit prochaine ou mardi matin et serait alors baptisé Chido. En journée de mercredi, le système devrait transiter au sud d'Agaléga au stade de forte tempête tropicale. La Réunion n'est pas concernée par la trajectoire du système

Le magazine Le Point vient d’annoncer son palmarès 2024 des hôpitaux et cliniques françaises. Le CHU de La Réunion se distingue treize fois, sur les 85 disciplines, dans ce classement fondé sur l’analyse de millions de données anonymisées issues des hôpitaux français. Selon le CHU, cela "met en lumière l’engagement et l’expertise des équipes médicales et paramédicales des sites du CHU nord et du sud".

Avec l’intensification des flux touristiques en cette période de fêtes, la préfecture rapelle les règles et enjeux liés au transport de végétaux, animaux, et produits d’origine animale. "L’introduction involontaire ou délibérée d’espèces exotiques peut avoir des conséquences dramatiques sur l’environnement, l’économie et la santé publique à La Réunion", écrit la représentation de l'État

Le président français Emmanuel Macron a annoncé lundi son intention de réunir toutes les forces politiques pour former un nouveau gouvernement, son camp le pressant d’agir vite.