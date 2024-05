Les quatre infos à retenir : gymnastique, Saint-Denis, Salon de la maison et contrôles routiers

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche soir 5 mai 2024 : - Championnats d'Europe de gymnastique : Marine Boyer sur le podium - Saint-Denis : un rassemblement organisé pour défendre les droits trans et reproductifs - Salon de la maison : plus de 100.000 visiteurs pour la 35ème édition - Positif aux stupéfiants, un pilote contrôlé à 114km/h sur une portion limitée à 80

Championnats d'Europe de gymnastique : Marine Boyer sur le podium

Ce samedi 4 mai 2024, se déroulaient à Rimini en Italie, les Championnats d'Europe de gymnastique. Trois gymnastes de l'équipe de France repartent avec une médaille, dont celle en bronze pour la Réunionnaise Marine Boyer en poutre. Coline Devillard conserve son titre au saut, le 3e de sa carrière. Ming Gherardi Van Eijken s’offre sa première médaille européenne chez les seniors : le bronze au saut.

Saint-Denis : un rassemblement organisé pour défendre les droits trans et reproductifs

Ce dimanche 5 mai 2024, est organisé au Barachois à Saint-Denis, un rassemblement contre les attaques envers les droits trans et reproductifs. Une cinquantaine de personnes y sont rassemblées pour "se faire entendre". Une mobilisation nationale suite à la tribune publiée dans Politis en réponse aux attaques contre les droits trans et reproductifs.

Salon de la maison : plus de 100.000 visiteurs pour la 35ème édition

Ce dimanche 5 mai 2024, marque la fin de la 35ème édition du Salon de la maison à la Nordev. L'heure est donc venue pour les organisateurs, comme pour les exposants, de faire le bilan de ces neuf jours d'offres et (peut-être) de ventes au contact des réunionnais. À 15 heures, lors de l'échange avec l'organisation, "nous étions à 103.000 personnes venues sur le Salon". Une 35ème édition donc, qui aura attiré davantage de monde que l'année passée.

Positif aux stupéfiants, un pilote contrôlé à 114km/h sur une portion limitée à 80

Les effectifs de la Direction Territoriale de Police Nationale de La Réunion ont réalisé sur le département 40 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 3 au 5 mai 2024, permettant de relever 171 infractions dont 25 délits. Sur les huit opérations des gendarmes, on note 125 infractions dont 15 pour alcoolémie et huit pour stupéfiants. Carton rouge pour un pilote de moto arrêté à 154 km/h, au lieu de 80 km/h à Saint-Louis. Un second pilote a été également contrôlé à 114 km/h, et positif aux stupéfiants. Leurs permis ont fait l’objet d’une rétention immédiate et les machines sont immobilisées.