Les quatre infos à retenir : impôts, prison, Grand Repas et Chagos

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 3 octobre 2024 : - Impôts : les hausses concerneront "0,3%" des ménages les plus fortunés, annonce le ministre du Budget - Insultes xénophobes à la prison du Port : la direction affirme avoir respecté les "règles de déontologie" - "Grand Repas" : un menu gastronomique pour les marmailles de l'école Victor Hugo à Sainte-Suzanne - Iles Chagos : le Royaume-Uni reconnaît la souveraineté de Maurice

Impôts : les hausses concerneront "0,3%" des ménages les plus fortunés, annonce le ministre du Budget

Le ministre du Budget Laurent Saint-Martin, a annoncé ce jeudi 3 octobre que "0,3%" des foyers seront concernés par la contribution "exceptionnelle" au redressement des finances publiques qui sera demandée par le gouvernement. Le ministre a cité l’exemple d’un ménage sans enfant qui touche à peu près des revenus de 500.000 euros par an.

Insultes xénophobes à la prison du Port : la direction affirme avoir respecté les "règles de déontologie"

Alors qu'un agent du centre de détention du Port dénonce l'inaction de sa hiérarchie après avoir subi des insultes jugées comme racistes de la part d'une supérieure, la direction se défend ce jeudi 3 octobre 2024. Elle assure que "tous les agents concernés et la cheffe de service ont été reçus en mai 2024 par la direction de l’établissement" et qu'un "rappel des obligations d’impartialité, de probité a été adressé par courrier à la cheffe de service concernée". Elle estime par ailleurs avoir respecté les "règles de déontologie".

"Grand Repas" : un menu gastronomique pour les marmailles de l'école Victor Hugo à Sainte-Suzanne

Thon confit aux épices, espadon en croûte de morue frit’, suprême de volaille ou encore pâté créole… voici le menu qui a été concocté aux élèves de l'école primaire Victor Hugo à Deux-Rives Sainte-Suzanne ce jeudi 3 octobre 2024. Objectif pour les petits et les grands, responsabiliser la gourmandise. Manger bon et manger bien, pour sa santé et pour la planète, tel est le message que veut porter le "Grand Repas", en prônant une gastronomie durable et locale qui suit le rythme des saisons et les chemins des circuits courts, qui se pense contre le gaspillage et pour la santé.

Iles Chagos : le Royaume-Uni reconnaît la souveraineté de Maurice

C'est un "accord historique". Le Royaume-Uni reconnaît la souveraineté de Maurice sur l'archipel des Chagos dans l'océan Indien, ont annoncé jeudi les deux gouvernements.