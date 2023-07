Les quatre infos à retenir : rentrée scolaire, volcan, sécurité et grippe

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi soir 13 juillet 2023 : - L’allocation de rentrée scolaire versée à partir du 1er août - Piton de la Fournaise : le volume de lave émis en surface estimé à 6 millions de m3 - Fête nationale : les forces de l'ordre mobilisées pour "assurer la sécurité des personnes et des biens" - Grippe à La Réunion : hausse de 84% des passages aux urgences en une semaine

L’allocation de rentrée scolaire versée à partir du 1er août

Pour la rentrée 2023, l’allocation de rentrée scolaire sera versée à partir du 1er 2023, annonce la caisse d'allocations familiales ce jeudi 13 juillet 2023. L'aide est versée, sous conditions de ressources, "aux familles aux revenus modestes pour leurs enfants écoliers, étudiants ou apprentis âgés de 6 à 18 ans. Elle aide les familles à assumer le coût de la rentrée" indique la CAF. L'aide peut être versée pour chaque enfant scolarisé né entre le 16 septembre 2005 et le 31 décembre 2017 inclus, et pour chaque enfant plus jeune déjà inscrit en CP. En 2022 78 755 familles ont bénéficié de l’ARS (128.897 enfants concernés) et 52,8 millions d’euros ont été versés aux familles réunionnaises.

Piton de la Fournaise : le volume de lave émis en surface estimé à 6 millions de m3

Douzième d'éruption au Piton de la Fournaise ce jeudi 13 juillet 2023. Ce mercredi après-midi, le front de coulée se situait toujours à 1,8 km de la RN2 "L’écoulement de la lave s'effectue maintenant en partie en tunnel de lave à proximité immédiate du cône en cours d’édification, même si des coulées restent toujours visibles. Au cours des dernières 24 heures, la partie sommitale du cône éruptif s’est partiellement et progressivement refermée" relève l'observatoire.

Fête nationale : les forces de l'ordre mobilisées pour "assurer la sécurité des personnes et des biens"

À La Réunion, pour le week-end du 14 juillet 2023, les forces de sécurité seront très mobilisées pour assurer la sécurité des personnes et des biens "dans un contexte de menace terroriste toujours réel, avec le plan Vigipirate actif au niveau "Risque attentat", mais également au lendemain des épisodes de violences urbaines" indique la préfecture ce jeudi 13 juillet.

Grippe à La Réunion : hausse de 84% des passages aux urgences en une semaine

L'épidémie de grippe s'intensifie à La Réunion. Pour la semaine du 2 au 9 juillet, il est constaté une forte hausse des passages aux urgences (+84% avec 46 passages contre 25 la semaine passée). Et ce, dont cinq personnes admises en réanimation avec un diagnostic de grippe confirmé biologiquement. Toutefois, l'impact sanitaire reste moindre puisque les hospitalisations restent modérées (4 cette semaine). Cependant, les moins de 15 restent toujours les plus concernés (59% des passages aux urgences).