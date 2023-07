Grippe à La Réunion : en une semaine les passages aux urgences ont augmenté de 84%

L'épidémie de grippe s'intensifie à La Réunion. Pour la semaine du 2 au 9 juillet, il est constaté une forte hausse des passages aux urgences (+84% avec 46 passages contre 25 la semaine passée). Et ce, dont cinq personnes admises en réanimation avec un diagnostic de grippe confirmé biologiquement. Toutefois, l'impact sanitaire reste moindre puisque les hospitalisations restent modérées (4 cette semaine). Cependant, les moins de 15 restent toujours les plus concernés (59% des passages aux urgences) (Photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)

En S27, il est constaté une forte hausse des passages aux urgences (+84% avec 46 passages en S27 vs 25 en S26). A l’opposé, les hospitalisations restaient modérées (4 en S27 vs 5 en S26). Les personnes de moins de 15 ans restaient toujours les plus concernées

(59% des passages aux urgences). En terme de gravité, 5 personnes ont été admises en réanimation avec un diagnostic de grippe

confirmé biologiquement. La part d’activité pour un motif de grippe progressait pour passer de 7,4% en S26 à 12,7% en S27.

La surveillance virologique se caractérisait toujours par une circulation virale majoritaire de grippe de type B avec un taux de positivité estimé à 31%.

"Compte tenu des éléments épidémiologiques et virologiques, La Réunion reste en épidémie de grippe avec un impact sanitaire qui tend à s’accentuer", précise Santé publique France.

En médecine de ville, la part d’activité pour infections respiratoires aigües (IRA) est en forte augmentation et restait à un niveau élevé. La part d’activité pour IRA représentant 7,7% de l’activité totale et se situait au dessus de la moyenne 2013-2022.

- Les autres indicateurs restent stables -

Activité des urgences hospitaliers

Les passages aux urgences étaient en hausse enS27 (n = 3 635) comparés à la semaine précédente (n = 3 382). Pour les moins de 15 ans, les passages aux urgences en S27 étaient stables. Pour les personnes de 65 ans et plus, le nombre de passages des urgences était en augmentation (+13,7%).

Activité des médecins sentinelles

Le taux de participation du réseau de médecins sentinelles était de 82 % avec 2 362 consultations de ville déclarées. En S27, les consultations pour IRA restent toujours à un très niveau élevé (7,7%) en lien avec la circulation virale de la grippe de type B.

- Covid -

Le nombre de passages aux urgences pour motif de COVID-19 était stable en semaine 27 par rapport à la semaine 26 avec 7 passages. Le nombre d’hospitalisations après un passage aux urgences était en diminution en S27 avec 2 hospitalisations contre 4

- Mortalité toutes causes -

En S25, le nombre de décès observé, tous âges et toutes causes (n=102), était inférieur au nombre de décès attendu (n=110). Il était stable en comparaison à la S23 (n=118).

Chez les 0-14 ans, 2 décès a été observé vs 2 attendus, et comparés à 2 observés la semaine précédente. Chez les plus de 65 ans, en S24, 65 décès ont été observés vs 82 attendus, et comparés à 72 la semaine précédente.

Aucun excès significatif de mortalité toutes causes n’a été observé depuis la semaine 32-2022 (du 08 au 14 août 2022) à La Réunion.

- Bronchiolite -

Les passages aux urgences pour motif de bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans étaient en progression.

Le nombre des nouvelles hospitalisations était en légère augmentation avec 12 nouvelles hospitalisations en S27 contre 10 en S26.

Parmi toutes les hospitalisations codées chez les enfants de moins de 2 ans, la part d’hospitalisation sur l’ensemble des visites pour un

motif de bronchiolite progressait en S27 comparé à la semaine précédente (39% vs 36% la semaine précédente).

La part pour bronchiolite de l’activité globale pour les moins de deux ans était de 11%.

D’un point de vue de la surveillance virologique, il a été identifié une circulation exclusive de VRS de type B avec une baisse du taux de positivité estimé à seulement 1%. La Réunion n’était donc pas dans un contexte d’épidémie de bronchiolite.

- Gastro -

En S27, le nombre de passages aux urgences pour motif de gastro-entérite tous âges était en baisse avec 65 passages contre 70 la

semaine précédente. Le nombre d’hospitalisations baissait également avec 10 hospitalisation en S27 vs 13 la semaine précédente.

Les passages aux urgences pour motif de gastro-entérite chez les enfants de moins de 5 ans demeurait stable (n=26) comparé à la, au même titre que pour les hospitalisations (5 en S27 vs 4 en S26). En S27, la part de l’activité globale pour gastro-entérite chez les moins de 5 ans restait stable à 5%.

En médecine de ville, la part d’activité pour diarrhée aigüe était en baisse et se situait à 1,9% avec une part d’activité au-dessus de la moyenne 2013-2022 depuis février 2023.

- Leptospirose -

Au cours des 6 premiers mois de l’année , 116 cas de leptospirose biologiquement confirmés ont été déclarés versus 150 pour la même période de 2022.

Cette année, l’épidémie a commencé en S06 avec la survenue de 11 cas en une semaine. Elle s’est ensuite étalée dans la durée, et a été moins intense que celle de 2022. Depuis la S23 (mi-juin) et sous réserve de consolidation, le nombre de nouveaux cas hebdomadaires déclarés se situaient à nouveau à un niveau faible et comparable à la même période de 2022, annonçant la fin de l’épidémie saisonnière.

Entre la S01 et la S26-2023, 71 passages aux urgences dont 50 hospitalisations pour suspicion de leptospirose ont été identifiés

(comparés à respectivement 109 passages et 67 hospitalisations pour la même période en 2022). Le taux d’hospitalisation

après passage aux urgences entre S01 et S27/2023 était de 70%, versus 62% en 2022.