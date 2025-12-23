À retenir ce soir : prix en hausse, embouteillages de Noël, Pierrefonds en redressement, cyberattaque à La Poste et pétards saisis

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi soir 23 décembre 2025 : - En novembre 2025 à La Réunion, les prix à la consommation augmentent de 0,2 % - Ruée vers les derniers achats de Noël : ça bouchonne aux abords des centres commerciaux - Aéroport de Pierrefonds : la Chambre régionale des comptes recommande un plan de redressement sur trois ans - La Poste : la cyberattaque "a baissé en intensité" mais "se poursuit" - Saint-André : plus de 500 artifices saisis par la Police

En novembre 2025, l’indice des prix à la consommation augmente de 0,2 % à La Réunion, après avoir été stable en octobre, indique l'Insee dans un communiqué ce mardi 23 décembre 2025. Les prix des produits manufacturés augmentent, ceux des services, de l’alimentation et du tabac sont stables. Les prix de l’énergie baissent. Sur un an, entre novembre 2024 et novembre 2025, les prix à la consommation augmentent de 1,2 % à La Réunion, soit davantage qu’au niveau national (+0,9 %).

C'est la dernière ligne droite pour les achats de Noël et ça se voit sur les routes de La Réunion ce mardi 23 décembre 2025. Les Réunionnais se pressent pour finaliser les achats de Noël, attirés par des offres alléchantes dans certaines grandes surfaces. Rien de mieux pour encombrer le réseau routier, notamment dans le sens est-nord, entre Sainte-Suzanne et Saint-Denis. Les automobilistes sont à l'arrêt dans le secteur de la Ravine des Chèvres et ce jusqu'aux centres commerciaux qui se trouve à Sainte-Marie et au niveau du Stade de l'Est.

La Chambre régionale des comptes (CRC) de La Réunion a été saisie par le préfet concernant la situation financière de l'aéroport de Pierrefonds (Saint-Pierre). Elle constate que "le compte administratif 2024 du syndicat mixte fait apparaître un déficit égal à 108 % des recettes de la section de fonctionnement". La CRC précise, le "budget primitif 2025 et le budget supplémentaire 2025 ne comprennent pas de mesures permettant de résorber le déficit du compte" et recommande de prendre des mesures nécessaires de redressement budgétaire sur trois années (2026 à 2028).

Le ministre de l'Economie Roland Lescure a affirmé mardi sur BFMTV/RMC que la cyberattaque qui a touché lundi La Poste et ses services en ligne de suivi du courrier et de banque a "baissé en intensité" mais "se poursuit".

Ce mardi 23 décembre 2025, la Police Nationale a relevé trois infractions contre des commerces qui vendaient illégalement des feux d'artifices à Saint-André. Plus de 500 artifices ont été saisis. Des produits réglementés dont la vente est soumise à la tenue d'un registre ainsi qu'à des autorisations.