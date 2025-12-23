Itinéraires de randonnées : fermeture de plusieurs sentiers au public

Dans un arrêté publié ce mercredi 23 décembre 2025, la préfecture de La Réunion, réglemente l'accès des personnes sur certains sentiers de randonnée. La préfecture annonce que les travaux de sécurisation de falaise sont achevés sur le sentier de la Canalisation des Orangers, qui lui peut être rouvert. Nous publions, ci-dessous, les détails de cet arrêté. (Photo : sly/www.imazpress.com)

Dans son arrêté du 23 décembre 2025, le préfet de La Réunion annonce la fermeture de plusieurs sentiers de randonnées afin d'assurer la sécurité publique. Les itinéraires suivants sont interdits à la circulation des personnes :

- Cirque de Mafate -

Sentier du Bras de Sainte-Suzanne

Sentier du Fond de Mafate à Cap Noir

Maison Laclos - Kerval

Sentier du Bras des Merles (de Deux Bras à Aurère)

Sentier Lataniers - llet à Cordes

- Commune de Bras-Panon -

Sentier de la Plaine des Lianes

- Commune de Cilaos -

Sentier de Cotillage - Sentier du Tapcal

Sentier du Cap Noir

Sentier de la Plate Forme

Sentier de la Roche Pendue

Sentier d'îlet Haut

- Commune de l'Entre-Deux -

Sentier de l'îlet Marron

- Commune de l'Étang-Salé -

Boucle équestre Piton Reinette Piton Rouge

Chemin de la ravine Mila

Chemins des casiers

Sentier de la Ravine Sèche

Sentier équestre de la Butte

Sentier équestre Tamarin Velours

- Commune de La Plaine des Palmistes -

Sentier des Anglais

Sentier des Sources de Bras Cabot

Point de vue sur Grand-Etang

Sentier du Piton de l'Eau

- Commune de La Possession -

Sentier Cap Noir - Roche Verre Bouteille (portion basse du sentier depuis le parking jusqu'à la

Roche Verre Bouteille en passant par le kiosque du Cap Noir)

Sentier des Lataniers

- Commune de Saint-Benoît, forêt de Bébour -

Sentier de Duvernay

Sentier du Bassin des Hirondelles

Sentier du Cassé de Takamaka

Sentier équestre de Grand Étang

-Commune de Saint-Denis-

Sentier de la Bretagne

Sentier du Colorado (du pont Vinh-San au Parc de Loisir du Colorado) > Sentier de l'îlet à Guillaume (de la Fenêtre à la Plaine d'Affouche)

Sentier Farfouillé

Sentier Scorie

Sentier de Bois de Nèfles (connexion entre la Boucle du Pic Adam et le sentier de la Roche Ecrite)

- Commune de Saint-Joseph -

Sentier Grand Galet - Grand Coude

Sentier de la Caverne Decotte

Sentier du Morne Langevin (sentier qui traverse la Plaine des Remparts)

Sentier de Grand Coude- Dimitile (Rivière des Remparts)

Sentier Bérénice

Sentier La Prise

Sentier des Trois Sources

- Commune de Saint-Louis -

Sentier Jean Bénard

Descente VTT de La Fenêtre

- Commune de Saint-Paul -

Descente VTT Louis Emile

Sentier Lygdamis

- Commune de Saint-Philippe -

Sentier de Bras Plat (ancien GRR2, en forêt de Basse Vallée et de Mare Longue)

Sentier du Tremblet (du Nez Coupé du Tremblet à la RN2)

Sentier de la Coulée de Takamaka (1986)

Sentier du Vieux Port du Tremblet

Sentier des Laves

- Commune de Sainte-Marie-

Sentier Dugain

Sentier de Bord Salazie

- Commune de Sainte-Rose-

Sentier de la Cage aux Lions

Sentier Savane Cimetière

Sentier du Fond de la Rivière de l'Est

Sentier des Citernes

Sentier du Piton des Cascades

Sentier des Laves

- Commune de Salazie -

Sentier de la Source Pétrifiante

Sentier du Mazerin

Sentier PMR "Somin Tamarins"

Sentier de l'Ecole Normale (de son départ au Coteau Monique à la croisée avec le sentier du Trou de Fer)

Sentier du Tour de la Grande Mare

Sentier de la Tamarinaie de Bélouve

L'accès est interdit sur les itinéraires cités dans l'article 1 à l'exception des secours et des agents de l'ONF et du parc national de La Réunion.