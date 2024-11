Les quatre infos à retenir : livre, village santé, Beyrouth, eau

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche soir 24 novembre 2024 : - Entre récit historique et quête mémorielle, Dominique Maraval explore les ombres de l’occupation française - Saint-Denis : un village santé "Solida VIH" - A Beyrouth, Borrell appelle à un cessez-le-feu "immédiat" entre Israël et le Hezbollah - Une eau "plutôt bonne" à La Réunion mais "à préserver", estiment les experts

Dominique Maraval de Bonnery, dans son troisième ouvrage, nous entraîne en 1942 au cœur d’une France déchirée par l’occupation allemande. À travers le village fictif de La Perrière, dans son Auvergne natale, il explore les tensions entre collaboration et résistance, mais surtout les zones grises d’une époque où les notions de bien et de mal s’effacent sous le poids de la survie. "Il faut qu'on en reparle", à la croisée du document historique et de la fiction, réveille des tabous toujours douloureux, en mettant au jour la complexité morale d’une "génération soumise aux affres du nazisme".

Le dimanche 1er décembre 2024, de 9h à 16h, l’Association réunionnaise pour la prévention des risques liés à la sexualité et aux harcèlements (ARPSH) organise le Village santé "Solida’VIH”". Cet événement se déroulera à la salle municipale de Vauban à Saint-Denis. Il vise à sensibiliser le public au dépistage des IST

Le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, a appelé dimanche à Beyrouth à un "cessez-le-feu immédiat" dans la guerre entre Israël et le Hezbollah libanais qui ne connaît pas de répit.

L’Union régionale des médecins libéraux de La Réunion a dédié, ce 23 novembre 2024 à Stella Matutina, un colloque sur le thème "Le défi de l’eau : enjeux, perspectives, impacts sur notre santé". Experts locaux et nationaux ont souligné les impacts sanitaires d’une gestion inégale de l’eau, tout en rappelant que celle-ci reste globalement de bonne qualité à La Réunion. Ils ont également insisté sur la nécessité d’adopter des comportements responsables et de moderniser les infrastructures pour préserver cette ressource essentielle face aux pressions climatiques et sociales