Les quatre infos à retenir : permis, violences sexuelles, sénatoriales et Libye

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi soir 12 septembre 2023 : - Permis de conduire : le code a changé - Première campagne publique depuis 20 ans contre les violences sexuelles aux enfants - Sénatoriales 2023 : huit listes déposées pour La Réunion - Libye: un nombre "énorme" de morts et 10.000 disparus dans les inondations

Permis de conduire : le code a changé

Les 1.037 nouvelles questions de l’examen du code de la route sont posées aux candidat.e.s au permis de conduire dès ce mardi 12 septembre 2023. Les questions sont " plus claires", "plus intelligibles" et excluent les pièges, a affirmé Florence Guillaume, déléguée interministérielle à la sécurité routière, au cours d'une conférence de presse tenue ce lundi.

Première campagne publique depuis 20 ans contre les violences sexuelles aux enfants

Le gouvernement lance mardi une campagne sur l'inceste --une première en France-- et les violences sexuelles que subissent 160.000 enfants chaque année, selon les experts, tandis que la télévision diffuse un documentaire et un film de fiction sur ce sujet longtemps tabou.

Sénatoriales 2023 : huit listes déposées pour La Réunion

Ce vendredi 8 septembre 2023, les dernières listes pour l'élection sénatoriales du 24 septembre ont été déposées. Au total, huit. Chaque liste comporte six candidats pour quatre sièges à pourvoir.

Libye: un nombre "énorme" de morts et 10.000 disparus dans les inondations

Les inondations en Libye ont fait un nombre "énorme" de morts qui pourraient se compter en milliers et 10.000 disparus, a indiqué mardi un responsable de La Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR).