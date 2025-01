Les quatre infos à retenir : tempête, Marine Le Pen, patrimoine et contrôles

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche soir 5 janvier 2025 : - Possible formation d'une tempête tropicale : une menace directe envisagée sur le nord de Madagascar - Le plan de reconstruction "ne va pas assez loin", selon Marine Le Pen en visite à Mayotte - Territoire de l'ouest : plongez au cœur de l’histoire et du patrimoine de La Réunion - Contrôles routiers : 148 infractions relevées par les forces de l'ordre ce week-end

Possible formation d'une tempête tropicale : une menace directe envisagée sur le nord de Madagascar

Une zone dépressionnaire pourrait se développer en tempête tropicale en milieu de semaine prochaine, informe Météo France ce dimanche après-midi 5 janvier 2025. Si cette prévision se confirmait, "une menace directe pourrait être envisagée sur le nord de Madagascar ou sur les Mascareignes à partir de vendredi" précisent les météorologues. Aucune alerte cyclonique n'est prévue pour La Réunion dans les cinq prochains jours.

Le plan de reconstruction "ne va pas assez loin", selon Marine Le Pen en visite à Mayotte

Le plan de reconstruction "Mayotte debout" préparé par le gouvernement "ne va pas assez loin", a déploré la cheffe de file des députés Rassemblement national à son arrivée sur l’archipel dimanche pour une visite de deux jours.

Territoire de l'ouest : plongez au cœur de l’histoire et du patrimoine de La Réunion

L’Office de Tourisme Intercommunal de l’Ouest invite à découvrir les Zarlor. Des expériences immersives pour explorer les trésors historiques et culturels de La Réunion.

Contrôles routiers : 148 infractions relevées par les forces de l'ordre ce week-end

Les effectifs de police de la Direction territoriale de la sécurité publique de La Réunion ont réalisé sur le département 18 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 03 au 05 janvier 2025 permettant de relever 72 infractions soit 17 délits. De leur côté, les effectifs de l'Escadron départemental de sécurité routière (EDSR) de La Réunion ont réalisé sur le département 11 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 4 au 5 janvier 2025 permettant de relever 76 infractions. Six retraits de permis ont été réalisés.