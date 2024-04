Les quatre infos à retenir : tempête, inflation, écrans et Alice Lemoigne

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi soir 30 avril 2024 : - Risque modéré de formation d'une tempête au nord du Mozambique ce mercredi - L'inflation en France ralentit encore en avril, à 2,2% sur un an - Écrans et enfants : un rapport préconise leur interdiction avant 3 ans et le smartphone jusqu'à 11 ans - Mondiaux de longboard : Alice Lemoigne termine 9ème, l'équipe de France en bronze

Risque modéré de formation d'une tempête au nord du Mozambique ce mercredi

La neuvième tempête tropicale de la saison pourrait bientôt se former, annonce Météo France Réunion. D'après les prévisions des météorologues, "le risque qu'elle se forme d'ici mercredi est modéré (30-60%)". Si La Réunion reste loin d'un temps qui pourrait être dégradé, Mayotte est en vigilance jaune fortes pluies orages.

L'inflation en France ralentit encore en avril, à 2,2% sur un an

L'inflation en France a ralenti encore en avril, à +2,2% sur un an, selon les résultats provisoires communiqués mardi par l'Insee. La progression sur un an avait été de 2,3% en mars, alors qu'elle était de 5,9% en avril 2023 : la légère baisse cette fois s'explique par le ralentissement des prix de l’alimentation et du tabac, et le léger repli de ceux des produits manufacturés, tandis que les prix de l'énergie semblent avoir accéléré, précise l'Institut national de la Statistique.

Écrans et enfants : un rapport préconise leur interdiction avant 3 ans et le smartphone jusqu'à 11 ans

Interdiction du smartphone avant 13 ans, lutte contre "les services prédateurs" des entreprises… Une étude qui doit être remise à Emmanuel Macron ce mardi 30 avril 2024 alerte sur les conséquences des écrans sur les tout-petits et propose des mesures fortes pour lutter contre leurs méfaits.

Mondiaux de longboard : Alice Lemoigne termine 9ème, l'équipe de France en bronze

jeudi 25 avril 2024 au Salvador, s'est achevée la 5e édition des championnats du monde de longboard au Salvador. L'équipe de France a décroché la médaille de bronze Doubles tenants du titre (2019 et 2023), les Bleus ont manqué de réussite lors de la dernière journée sur la vague d'El Sunzal, et voient Hawaii s'imposer devant le surprenant Japon. La Réunionnaise Alice Lemoigne prend la 9e place. Les Hawaïens Kai Sallas et Honolua Blomfield sont champions du monde.