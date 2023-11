Les quatre infos à retenir : Unicef, violences sexuelles, diabète et judo

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi soir 20 novembre 2023 : - L'Unicef lance l'alerte : à La Réunion, la moitié des enfants sont pauvres - Violences sexuelles et sexistes : une marche pour dire "stop" organisée ce - À La Réunion des centaines d'enfants sont frappés par le diabète de type 1 - Judo : l’équipe de France masculine vient préparer les Jeux olympiques à La Réunion

L'Unicef lance l'alerte : à La Réunion, la moitié des enfants sont pauvres

Ce lundi 20 novembre 2023 – journée mondiale des droits de l'enfant, l'Unicef France a publié un rapport intitulé "Grandir dans les Outre-mer : état des lieux des droits de l'enfant". Dans ce rapport alarmant, mettant en avant l'écart entre l'Hexagone et La Réunion, il est évoqué que la moitié des enfants sont pauvres (46%). Face à ce constat, l'Unicef appelle les pouvoirs publics à des actions ambitieuses pour garantir de manière égale les droits de chaque enfant sur l’ensemble du territoire français.

Violences sexuelles et sexistes : une marche pour dire "stop" organisée ce samedi

Ce samedi 25 novembre 2023, à partir de 16 heures, à Saint-Denis, le collectif Nous Toutes 974 organise la manifestation contre les violences sexistes et sexuelles. La marche partira du Jardin de l'État, pour se rendre au Barachois. La Réunion est le troisième département français en termes de violences intrafamiliales. En 2022, quatre réunionnaises ont été assassinées par leur conjoint ou ex, ou leur voisin.

À La Réunion des centaines d'enfants sont frappés par le diabète de type 1

Environ 400 enfants sont touchés pour le diabète de type 1 à la Réunion. Chez eux, les signes d'apparition sont souvent anodins ce qui entraîne encore trop fréquemment un retard de diagnostic pouvant mener au coma voire au décès. L'association des diabétiques juniors de la Réunion se rassemblait ce lundi 20 novembre 2023 pour évoquer la situation des enfants touchés par la maladie. Elle estime que la sensibilisation est indispensable afin d'éviter les conséquences les plus graves du diabète.

Judo : l’équipe de France masculine vient préparer les Jeux olympiques à La Réunion

Du mercredi 3 janvier au dimanche 14 janvier 2023, pour la première fois, l’équipe de France masculine de judo sera à La Réunion dans le cadre de sa préparation aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Si on ne connaît pas encore le programme des réjouissances, on sait que la délégation française comprendra vingt personnes et qu’elle bénéficiera des installations du Creps et du Dojo régional de Saint-Denis pour s’entraîner. La présence du triple champion olympique Teddy Riner n’est pas confirmé pour l’instant par la Ligue réunionnaise de judo.