Des centaines de Réunionnais toujours bloqués à Maurice après le passage de Belal

A la suite du passage du cyclone Belal sur La Réunion et sur Maurice, de nombreux vols entre les îles soeurs ont été annulés. Ce jeudi, ce sont encore des centaines de Réunionnais qui sont bloqués à l'aéroport de Plaisance. Différents élus appellent le préfet mais aussi Air Mauritius à fournir plus d'efforts dans le rapatriement des personnes concernées, certaines arrivant à bout de leurs ressources financières.

"Mes collègues élus et moi-même avons été interpellés par de nombreux Réunionnais, dont des Portois, qui se trouvent actuellement dans un état de grande détresse" alerte Olivier Hoarau, maire du Port.

Alors que le trafic aérien a repris, "les dernières informations nous parvenant indiqueraient l’affrètement de deux vols hier soir, ce qui demeure encore largement insuffisant" déplore-t-il.

L'édile regrette que la compagnie "ne leur a pas proposé de solution d’hébergement dans l’attente de leur vol retour". Ces administrés "nous ont fait part de leur grande détresse, certains étant à court de moyens pour pouvoir payer des nuits d’hôtel supplémentaires".

"Bloqués, démunis, sans réponse satisfaisante de la part de la compagnie, ils sont dans l’angoisse de ne pas savoir quand ils vont enfin pouvoir rentrer chez eux"

Il demande donc au préfet "d’utiliser tous moyens en votre pouvoir pour permettre à ces Réunionnais de revenir rapidement sur leur territoire".

"En tant que maire de Saint-Denis, j’ai été contactée, alertée et touchée par les difficultés que rencontrent de nombreuses familles réunionnaises actuellement bloquées à l’île Maurice. Ces familles sont actuellement démunies" alerte aussi Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis.



"Des personnes âgées, des enfants, des bébés, des travailleurs sont bloqués à Maurice, aussi bien en zone de transit que dans le hall de départs. Au manque d’informations s’ajoute le désarroi de familles aux moyens limités en cette fin de vacances et qui ne peuvent trouver d’autres solutions d'hébergement. Il semble que ce soit le cas pour plus d’un millier de Réunionnais.es" dénonce-t-elle.

Elle invite la compagnie Air Mauritius à "montrer plus de considération envers nos sœurs et nos frères". Elle appelle par ailleurs la compagnie aérienne mauricienne à solliciter la compagnie Air Austral "pour permettre le rapatriement de nos compatriotes".



