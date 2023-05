Logement, bourse : derniers jours pour faire sa demande auprès du Crous

Le Crous de La Réunion informe les étudiants et futurs étudiants de la clôture prochaine des demandes de bourses et de logement. Il ne reste que quelques jours pour constituer son dossier social étudiant (DSE) afin de pouvoir prétendre aux aides du Crous au plus vite et avant le 31 mai 2023. (photo : rb/www.imazpress.com)

Pour s’assurer une rentrée universitaire sereine, les lycéens et les étudiants doivent constituer un DSE, en ligne uniquement, jusqu’au 31 mai 2023 sur messervices.etudiant.gouv.fr.

Le Dossier social étudiant doit être saisi avant d’avoir finalisé l’inscription dans un établissement d’enseignement. Sans dossier complet avant la date limite (avec toutes les pièces justificatives), la demande sera considérée comme hors délais et traité plus tardivement.



Face à l’ampleur de la précarité étudiante, le Gouvernement a annoncé, dans un communiqué publié le 29 mars 2023, des mesures visant à augmenter le nombre de boursiers en permettant à 35 000 étudiants supplémentaires d’être éligibles au premier échelon de bourse.

De même, afin d’apporter un meilleur soutien à l’ensemble des étudiants boursiers, une revalorisation d’au moins 37€/mois (soit 370€/an) va être mise en place pour toutes les bourses et tous les échelons. Cette aide permettra notamment à des étudiants de basculer à un échelon supérieur en tenant compte de sa situation familiale.

Lire aussi : Parcoursup 2023: dernières heures pour confirmer ses vœux et finaliser son dossier

Quels sont les avantages d’un DSE saisi et complet avant le 31 mai ?



Si la demande de bourse est acceptée, l’étudiant recevra un avis conditionnel de bourse qui permettra :



• L’éxonération du paiement de la Contribution de Vie Etudiante et de Campus (CVEC), d’un montant de 100

euros, ou son remboursement si le paiement est déjà été réalisé,

• L’éxonération des droits d’inscription,

• D’accéder aux tours de logement dès le mois de juin,

• La prise en charge du Passeport Mobilité Études auprès de LADOM (si étude en Métropole),

• D’être éligible au paiement anticipé de la mensualité de septembre dès le mois d’août.

Comment et quand demander un logement ?

Du 2 mai au 30 juin, les étudiants pourront formuler plusieurs voeux de logement partout en France. 4 tours d’affectation se succéderont, en raison d’un par semaine, lors desquels chaque étudiant pourra recevoir plusieurs propositions de logement. À partir du 11 juillet, les étudiants internationaux, non boursiers et autres boursiers pourront consulter les offres de logement restant disponibles et en faire la demande.