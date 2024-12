Crise politique : Emmanuel Macron rejette toujours et encore la faute sur les autres

Attendre un mea culpa d'Emmanuel Macron aurait été mal le connaître. Mais ce jeudi 5 décembre 2024, au lendemain de la censure du gouvernement Barnier, le chef de l'Etat a rejeté en bloc toute responsabilité dans la crise politique que traverse la France...alors qu'il l'a lui-même provoqué.

"Je n'assumerai jamais l'irresponsabilité des autres", a lancé Emmanuel Macron ce jeudi soir. Une affirmation curieuse, quand ce dernier n'a jamais assumé ses propres irresponsabilités en sept ans de mandat.

S'il a déclaré assumé "la responsabilité" du fait que la dissolution de l'Assemblée nationale n'avait "pas été comprise" par les Français, il refuse toujours d'admettre qu'il n'a réussi depuis qu'à fracturer encore plus la situation politique française.

Situation qui a menée à la censure de mercredi, alors même que c'est ce qu'il souhaitait éviter.

Dénonçant un "front anti-républicain", au sein duquel "l’extrême droite et l’extrême gauche se sont unies", la crise politique serait donc à la charge de l'opposition.

Le chef de l'Etat oublie non seulement qu'il a largement bénéficié des voix de gauche pour sa réélection, ainsi que pour éviter le naufrage total de ses députés aux législatives anticipées, mais il oublie aussi qu'il a depuis rompu le dialogue avec cette même gauche, qui n'avait pas vraiment d'autre choix que de censurer un texte marqué à droite.

Il oublie aussi que depuis sept ans, si des textes de son groupe sont votés - en dehors des 49.3 - c'est grâce à l'extrême droite qu'il dénonce aujourd'hui. Enfin, il semble oublié qu'il a nommé un Premier ministre qui a passé ces trois derniers mois à cajoler Marine Le Pen, jusqu'à ne plus pouvoir accéder à sa dernière demande.

Tout cela après avoir suplié - encore - les électeurs de gauche de participer à un "front républicain", qui a été oublié dès le lendemain des élections.

Incapable de se tourner vers la gauche, et trop hypocrite pour admettre qu'il compte sur l'extrême droite pour mener à bien sa politique d'austérité et anti-sociale, Emmanuel Macron s'enfonce encore et toujours dans la mauvaise foi.

- Une loi spéciale bientôt déposée -

Le Président a en tout cas promis de nommer "dans les prochains jours" un Premier ministre chargé de former un gouvernement "resserré" et "d’intérêt général".

Ce futur chef du gouvernement, "je le chargerai de former un gouvernement d’intérêt général représentant toutes les forces politiques d’un arc de gouvernement qui puisse y participer ou, à tout le moins, qui s’engage à ne pas le censurer", a-t-il expliqué.

Le futur gouvernement aura une "priorité": le budget. Et si un nouveau budget devra être présenté en "tout début d’année prochaine", le président a affirmé qu’une "loi spéciale sera déposée avant la mi-décembre au Parlement", un texte qui permettra "la continuité des services publics et de la vie du pays".

Elle appliquera pour 2025 les choix de 2024, a-t-il ajouté. Plusieurs groupes d’opposition ont déjà promis de voter ce texte.

Reste à savoir comment le Président réussira à éviter que l'exact même scénario que nous venons de vivre ne se répète. Car sans remise en question, la situation ne risque pas d'évoluer avant une éventuelle nouvelle dissolution.

