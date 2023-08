Mai-juin-juillet : trimestre le plus chaud enregistré en 56 ans de mesures à La Réunion

Avec une températures de plus un degré au-dessus de la moyenne mensuelle, juillet 2023 apparaît donc au troisième rang des mois de juillet les plus chauds juste derrière 2017 et 2019.

L'écart est de +1,2°C pour les températures maximales (au 2ème rang) et de +0,8°C pour les températures minimales (au 4ème rang).

À la station de Gillot-Aéroport, on bat le record pour un mois de juillet de la température moyenne maximale mensuelle avec 26,5°C (ancien record : 26,3°C en juillet 2017), la normale 1991-2020 étant de 25,1°C. Il fait plus chaud en journée qu'un mois de juin normal (26,0°C). Pour la température moyenne mensuelle avec 22,6°C, on talonne le record de 22,7°C de juillet 2017.

Dans les Hauts, il fait également très doux en journée pour un mois de juillet. On observe à la Plaine des Cafres une température moyenne maximale mensuelle de 17,7°C (au 2ème rang derrière le record de 18,4°C de juillet 2017), la normale 1991-2020 étant de 15,9°C. Il fait cependant bien plus doux en journée qu'un mois de juin normal (16,8°C).

Des températures excédentaires qui persistent depuis plusieurs mois à La Réunion. "Si bien qu'aucun trimeste mai-juin-juillet n'a été plus chaud que celui de 2023 depuis le début des mesures à La Réunion", note Météo France, avec 20,3 degrés de température moyenne.

- Des épisodes pluvieux exceptionnels pour la saison -

Nous vous en parlions précédemment, si la saison des pluies a été sèche, la saison sèche à l'inverse s'annonce pluvieuse. Et cela se confirme.

Le mois de juillet a connu une pluviométrie excédentaire. "Il pleut deux fois plus que de coutume sur le Sud Sauvage ainsi que sur le Sud-Ouest, mais pour des quantités habituellement modérées. En revanche, sur le Nord-Est, les valeurs sont faiblement déficitaires", explique Météo France.

Il y a eu d'ailleurs un record d'excédent pour un mois de juillet au Tevelave, Plaine des Makes, Piton St-leu et St-Leu.

