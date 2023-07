La saison des pluies a été sèche, la saison sèche s'annonce pluvieuse

Saison des pluies peu arrosée, saison sèche qui risque de l'être… le climat serait-il devenu fou ? Les saisons se seraient-elles inversées ? Selon les prévisions de Météo France en tout cas, les mois à venir s'annoncent pluvieux – et même plus que d'habitude. (Photo météo humide pluie , photo Sly imazpress)

Interrogée sur la question, Météo France tient à nous rassurer. "Non, les saisons ne se sont pas interchangées", explique Marie-Dominique Leroux, responsable adjointe de la division études et climatologie.

"En effet, il s'agit d'une saison des pluies (décembre-avril) déficitaire et d'un début de saison sèche (mai-juillet) excédentaire, mais les quantités de pluie restent toujours plus importantes en saison des pluies qu'en saison sèche", précise la météorologue.

Un déficit pour la saison des pluies de l'ordre de 30% entre décembre 2022 et avril 2023", nous expliquait François Bonnardot, météorologue. Un déficit "que l'on retrouve en moyenne tous les 10 ans".

Et si Météo France, évoquait un début de saison sèche "en déficit mais avec un mois de juin particulièrement sec", force est de constater que ce n'est pas le cas. Sur cette saison sèche – en tout cas sur le trimestre mai-juillet, il a été observé plus de pluie que la normale sur les zones ouest, sud-ouest et sud sauvage.

Concernant les prévisions saisonnières (août-septembre-octobre), Météo France annonce même "un scénario de précipitation supérieure à la normale qui se profile sur une large moitié ouest de l'île".

- La climat s'amuse avec la météo -

Mais si les saisons n'ont pas changé, et qu'il y a tout de même autant de pluie – à quoi cela est-il dû en pleine saison sèche ?

"Cela arrive, c'est ce qu'on appelle la variabilité naturelle du climat", explique Marie-Dominique Leroux.

Est-ce dû au changement climatique ? "Non", nous répond-on. "C'est plutôt en lien avec le phénomène climatique nommé El Nino qui est en train de se mettre en place dans le Pacifique et d'autres facteurs qui modulent le climat à La Réunion."

El Nino étant un phénomène climatique particulier qui se caractérise par des températures anormalement élevées de l'eau dans la partie est de l'océan Pacifique sud.

- Quid de l'avenir ? -

Mais à l'avenir – et alors qu'on ne peut le nier, le changement climatique est bien là et La Réunion comme le reste du monde en ressent ses effets - est-ce à craindre que les saisons se modifient à l'avenir ?

Selon Météo France, pas d'alerte à avoir. "Les études sur le changement climatique dans le sud-ouest de l'Océan montrent plutôt un assèchement de la saison sèche à La Réunion en moyenne (mais la variabilité naturelle du climat continuera de provoquer des saisons parfois plus humides et parfois plus sèches que la moyenne).

De plus, comme le notait François Bonnardot, face à la hausse des températures et au changement climatique, "on n'aura pas forcément à l'échelle annuelle une baisse significative des précipitations mais un contraste plus fort sur des périodes sèches - qui seront sévères et longues - et des périodes intensément pluvieuses".

Que cela ne tienne, pluies ou pas… à l'avenir, il faudra vivre avec ce climat changeant.

