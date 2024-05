Marie Guévenoux à La Réunion pour deux jours de visite

Marie Guévenoux arrive à La Réunion ce mardi matin 14 mai 2024 pour une visite officielle de deux jours. Au cours de son séjour, la ministre déléguée aux Outre-mer aura plusieurs rencontres avec les élus et les différents autres décideurs sur les thèmes de la sécurité, du logement, de l'agriculture et de la mer. L'un des principaux points forts de la visite sera l'inauguration de la brigade de gendarmerie à Bras Fusil - Saint-Benoît (Photo d'illustration AFP)

Marie Guévenoux débute son séjour mardi matin par un entretien avec la présidente de Région, Huguette Bello, au siège du Conseil régional.

Elle rencontre ensuite le président du Département, Cyrille Melchior, au Palais de la Source. Elle assistera à la signature de deux conventions entre l'Etat et le Département de La Réunion. L'une relative au financement du programme Meren ( irrigation des secteurs nord eteEst de l’île), l'autre au pacte local des solidarités.

La ministre quittera ensuite Saint-Denis pour se rendre à Saint-Benoît, dans le quartier de Bras Fusil où une nouvelle brigade de gendarmerie sera installée. Elle poursuivra sa visite à Bras Panon où aura lieu une renconre avec les décideurs sur le thème du logement.

Mercredi 15 mai 2024, Marie Guévenoux ira visiter une expoitation agricole à Sainte-Suzanne. Par la suite elle ira au Port pour des échanges sur le thème de la mer. Elle terminera sa journe et son séjour par une séquence à Saint-Pierre sur le thème de la formation des prix.

Chrysoula Zacharopoulou, Secrétaire d’État chargée du développement, de la francophonie et des partenariats internationaux, rejoindra Marie Guévenoux à La Réunion merdredi matin.

Elle devrait ensuite se rendre à Maurice pour assister au 38eme Conseil des ministres de la Commission de l'océan Indien (COI).

- Programme de la visite -

Mardi 14 mai 2024

10h : entretien avec la présidente du conseil régional, Huguette Bello

11h15 : entretien avec le président du conseil départemental, Cyrille Melchior

12h15 : signature du Pacte local des solidarités et de la déclaration d’intention commune pour la sécurisation de la ressource en eau des microrégions Est et Nord

14h30 : bilan des opérations "place nette" et inauguration de la brigade de gendarmerie de proximité de Bras-Fusil

15h55 : présentation des trois types d’opérations logement livrées dans le quartier de Bras-Panon et inauguration de la résidence pour les personnes âgées Corossol

Mercredi 15 mai

8h: échanges avec les services de l’Agence de l’Outre-mer pour la mobilité (LADOM) et des bénéficiaires de l'aide à la continuité territoriale

9h35 : visite d’une exploitation agricole touchée par le cyclone Belal

12h30 : visite du Grand port maritime de La Réunion, accompagnée de la secrétaire d’Etat chargée du développement, de la francophonie et des partenariats internationaux :

- visite de la capitainerie du Port pour la présentation des projets de modernisation du Grand Port maritime (France 2030) et de coopération régionale

-visite de la darse de pêche pour évoquer les enjeux de renouvellement de la flotte de pêche,

- à bord du Marion Dufresne pour une présentation de l’année de la mer

15h20 : Séquence sur la vie chère, déambulation sur le marché de gros à Saint-Piere, réunion sur la formation des prix T

