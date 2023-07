Mayotte : des coupures d'eau potable quotidiennes de 16h dans certaines communes

Depuis ce lundi 17 juillet 2023, les quatre communes les plus densément peuplées de Mayotte n'ont plus accès au réseau d'eau potable de 6h à 8h le lendemain matin. Ces restrictions sont rendues nécessaires par la sécheresse sans précédent qui sévit à Mayotte, ainsi que par la vétusté du réseau, explique la préfecture du département le plus pauvre de France. Aucune date n'a été annoncée pour l'arrêt de ces coupures. La préfecture ne fait pas non plus mention de mise à disposition de citernes et de packs d'eau pour la population (Photo rb/www.imazpress.com)

Les communes de Mamoudzou, Koungou, Dzaoudzi-Labattoir et Pamandzi subiront des coupures nocturne toute la semaine par semaine, de 16 heures à 8 heures le lendemain matin.

Les treize autres villes du département devront quant à elles faire face à trois tours d'eau de 24 heures par semaine, de 16h00 à 16h00 le lendemain

L'annonce de cette intensification des coupures d'eau a été faite par la préfecture mercredi dernier

Une semaine après la mise en œuvre de ces ajustements, le niveau des retenues collinaires continue de diminuer à une vitesse alarmante pour la saison.



"À l’exception de l’année 1997, il n’est jamais tombé aussi peu de pluie dans le département", a souligné la préfecture dans son communiqué. La sécheresse à laquelle fait face Mayotte avait déjà contraint les autorités à mettre en place une troisième coupure hebdomadaire le 22 mai, avant une quatrième mi-juin.

Alors qu’un cinquième tour d’eau devait être mis en place début juillet, le manque de pluie a contraint le Comité de suivi de la ressource en eau à accélérer la cadence. Le début de la prochaine saison des pluies est prévu pour le mois de novembre.

