Mayotte : trois cas autochtones de choléra confirmés

Trois cas autochtones de choléra ont été confirmés à Mayotte ces derniers jours, annonce l'ARS de Mayotte ce vendredi 26 avril 2024. Cette dernière organise donc la mise en place d'un centre de dépistage dans la commune de Koungou, où les trois cas ont été détectés, ainsi que l'envoi de renforts médicaux. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Mayotte est confrontée à ses premiers cas autochtones de Choléra, c'est-à-dire des patients qui ont été contaminés sans avoir quitté le territoire. "Il s'agit d'un homme, d'une femme et d'un bébé venant de trois foyers différents. Ils ont été hospitalisés et sont en bonne santé" rapporte Mayotte la 1ère.

La mère du bébé a "aussi été testée positive, mais cela reste à consolider" ajoutent nos confrères, citant le directeur régional de l'ARS, Olivier Brahic.

"On est train de réaliser une opération coup de poing et vacciner cette zone pour que l'ensemble de la population soit immunisée et éteindre tout risque d'épidémie" ajoute Olivier Brahic auprès des médias locaux. Un centre de dépistage va être déployé ce samedi pour que les cas suspects soient testés rapidement.

L'ARS annonce par ailleurs que 20 médecins et infirmiers vont arriver en renfort depuis l'Hexagone, et l'envoi de 2.600 doses de vaccins.

- 13 de cas depuis le 19 mars -

Le premier cas a Mayotte s'est déclaré le 19 mars 2024. Il s’agissait "d’une femme arrivée par kwassa". Depuis, 12 autres cas ont été confirmés.

Dans ce contexte, Mayotte est en vigilance renforcée pour éviter tout risque d'épidémie. Un contrôle sanitaire a été activé au niveau des frontières.

"Afin de détecter les potentiels cas importés, un système de traçabailité des passagers a été mis en place, aussi bien pour ceux qui arrivent par bateau que par avion" rapporte Mayotte la 1ère.

- Vigilance renforcée à La Réunion -

À La Réunion, le risque épidémique est extrêmement faible, évoque l'Agence régionale de santé. Toutefois, l’ARS La Réunion a mis en place une vigilance renforcée auprès des voyageurs en provenance de la zone, et des acteurs et professionnels de santé.

Les actions prévues par l’ARS sont les suivantes : sensibilisation des voyageurs en provenance des Comores avec un affichage à l’arrivée sur l’aéroport pour chaque avion (un par semaine), ainsi qu'une nformation des personnels soignants, du SAMU et du SDIS sur la gestion de cas isolés provenant des Comores ou de Mayotte, ou d’Afrique de l’est.

