Dimitri Payet pas encore à la retraite, le Réunionnais signe au Vasco de Gama

La retraite footballistique n'a pas encore sonné pour le Réunionnais Dimitri Payet. En effet, l'ancien Marseillais a signé un pré-contrat avec le club brésilien de Vasco de Gama où il devrait s'engager pour deux ans. Le milieu doit rallier Rio de Janeiro dans les prochains jours pour passer les examens médicaux et parapher le contrat "définitif".

Il y a plus d’une semaine déjà, Dimitri Payet était convoqué pour une ultime conférence de presse avec l’OM, cette fois-ci pour annoncer son départ. En larmes, le meneur de jeu de 36 ans quittait Marseille, à un an de la fin de son contrat, aux côtés de Pablo Longoria.

Mais l’ancien international français semble déjà avoir retrouvé le sourire. Présent en tribunes, dans la victoire des Phocéens face à Reims samedi au Vélodrome (2-1), Payet devrait vite décoller vers le Brésil, direction Vasco da Gama à Rio.

O 1️⃣0️⃣ VEM AÍ!



Vasco e Payet assinam pré-contrato. ????????????



O atleta brota no Rio nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar o contrato definitivo.#VascoDaGama pic.twitter.com/EjueSfchII — Vasco da Gama (@VascodaGama) August 13, 2023

Ce club mythique de Rio de Janeiro, où sont déjà passés les légendaires Romario, Bebeto, Dunga ou Juniho, occupe actuellement la 17e et avant-dernière place du championnat brésilien.

Selon L’Équipe, l’ancien olympien aurait refusé des offres conséquentes de la part de clubs saoudiens, turcs également. Dimitri Payet devrait percevoir 1 M€ nets la saison, lui qui a signé pour 2 ans chez le club brésilien.

- Septième club pour le Réunionnais -

Il s’agira du septième club en carrière professionnel pour Dimitri Payet, lui qui a évolué à l’AS Excelsior, Nantes, Saint-Etienne, Lille, Marseille et West Ham.

À l'OM, il a joué huit saisons et demie (2013-2015 puis 2017 à 2023) pour 326 matches, 78 buts et 95 passes décisives, mais n'a pas remporté le moindre trophée. Lors de sa carrière en L1 sous les maillots de Marseille, Lille, Saint-Etienne et Nantes, Payet aura joué 492 matches et marqué 103 buts, selon la Ligue de football professionnel (LFP). Durant une parenthèse londonienne à West Ham (2015-2017), il a porté à 49 reprises le maillot des Hammers et inscrit 11 buts.

