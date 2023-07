Ministère délégué aux Outre-mer : au revoir Jean-François Carenco, bonjour Philippe Vigier

Habitué des mandats locaux et des coups de gueule à l'Assemblée nationale, le député MoDem Philippe Vigier a obtenu à 65 ans le portefeuille des Outre-mer.

Honoré de rejoindre le @gouvernementFR en tant que Ministre délégué @lesoutremer. Comptez sur moi pour défendre et valoriser ces 12 merveilleux territoires ! ???? Je serai en #NouvelleCaledonie samedi. Je remercie pour leur confiance @emmanuelmacron @elisabethborne @geralddarmanin pic.twitter.com/vXdKcC7B5E — Philippe Vigier (@VigierPhilippe) July 20, 2023

- À peine nommé mais déjà fortement critiqué -

Cheveux grisonnants et caractère bien trempé, le député d'Eure-et-Loir est une figure du Palais Bourbon, où il est élu depuis 2007, naviguant entre les chapelles centristes.

Et bien sûr, il n'est pas spécialiste des Outre-mer.

"Il n'a jamais pris position pour défendre nos territoires", abonde la députée de la Réunion Nathalie Bassire, membre du groupe indépendant Liot à l'Assemblée.

L'Insoumis réunionnais Jean-Hugues Ratenon pointe le "peu d'attention" du gouvernement, avec ce changement "deux jours à peine après la tenue du Comité interministériel des outre-mer" et son plan de 70 mesures.

Pour le député Perceval Gaillard, "Philippe Vigier, député de Châteaudun, le patron des démocrates à l’Assemblée Nationale, vient d’être nommé ministre délégué aux outre-mer, auprès du ministre de l’intérieur ; il remplace donc Jean-François Carenco. Et cela, deux jours à peine après la tenue du Ciom. Preuve on ne peut plus éclatante du peu d’attention que porte le gouvernement aux territoires d’outre-mer."

Frédéric Maillot, député, déclare : "Alors que le CIOM s'est voulu ambitieux avec pas moins de 72 mesures qui portaient aussi bien sur les chantiers de la vie chère, du logement ou encore de la mobilité, faire valser le Ministre de l'Outre-mer alors que les politiques et stratégies à mener restent nombreuses est particulièrement affligeant."

"C'est un très mauvais signal. Le profil de Vigier n'est pas du tout en cohérence avec la réalité des territoires", regrette le député de Guyane Davy Rimane (groupe GDR, à majorité communiste), président de la délégation aux Outre-mer, interrogé par l'AFP.

"Il y a eu des joutes verbales à l'Assemblée et un manque de respect, au moment des textes sur la crise sanitaire", ajoute-t-il, alors que l'obligation vaccinale des soignants avait suscité une levée de boucliers dans les territoires d'Outre-mer.

Des critiques auxquelles Philippe de Vigier n'a pas tardé à répondre. "Je suis complètement à l'écoute des territoires et des parlementaires", a répondu notre nouveau ministre délégué aux Outre-mer auprès de l'AFP, défendu par ses collègues. "C'est un élu de terrain, il n'a eu que des succès dans les territoires", abonde Bruno Millienne.

Lire ici les réactions à La Réunion

- Les Outre-mer toujours reléguées au dernier plan -

A noter que pour Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, les Outre-mer restent encore une fois un "sous-ministère" toujours "délégué" sous la coupe de Gérald Darmanin.

Nous vous en parlions déjà lors de la nomination de Jean-François Carenco. En 2012, sous la présidence de François Hollande, le ministère des Outre-mer était devenu un ministère de plein exercice. Dix ans après, le gouvernement a fait marche arrière. Les Outre-mer sont rétrogradées au rang de ministère délégué sous la tutelle de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

Comment peut-on prétendre gérer l'avenir de presque 3 millions d'habitants ultramarins via un Ministre de tutelle et non un Ministre de plein exercice ? Les ministres de l'Outre-mer se succèdent mais les questions restent les mêmes", lance Frédéric Maillot, député.

"Connaît-il nos péi? Est-il au fait de nos avantages et de nos problématiques? A-t'il une sensibilité liée à nos histoires et à nos cultures respectives ?" s'interroge le député.

Lire aussi - Ministère des Outre-mer sous tutelle : "un recul historique" selon les élus réunionnais

- Mais qui est donc Philippe Vigier ? -

Au sein du camp présidentiel, Philippe Vigier s'est illustré ces derniers mois en portant la parole du MoDem lors de la réforme des retraites, montant volontiers au créneau contre La France insoumise.

Il avait aussi suggéré brièvement le passage à la semaine de 35,5 heures de travail pour financer les retraites, une simple "hypothèse" assurait-il, rapidement remisée après avoir hérissé le gouvernement.

Ancien maire de Cloyes-sur-le-Loir (2001-2017), Philippe Vigier est docteur en pharmacie et biologiste de profession, longtemps à la tête de laboratoires d'analyses médicales.

Il a deux passions : la politique et "tout ce qui va vite", le sport automobile, le ski, le jet-ski, dit-il. Vice-président du MoDem, Philippe Vigier a écumé différentes écuries centristes, UDF, Nouveau Centre et UDI.

Il est conseiller régional du Centre (Centre-Val-de-Loire aujourd'hui) de 1995 à 2014, puis à nouveau depuis 2021.

A l'Assemblée, il avait été élu, en 2014, président du groupe parlementaire UDI en remplacement de Jean-Louis Borloo.

Réélu député en 2017 avec le soutien de la droite et de l'UDI, il avait pris son indépendance en 2018 en fondant le groupe composite "Libertés et territoires", avant de rejoindre le MoDem et la majorité présidentielle en 2020.

En juin 2022, il avait été réélu pour son quatrième mandat de député.

Il reste maintenant à savoir s'il saura faire mieux que son prédécesseur, Jean-François Carenco.

Lire aussi - Remaniement : le député MoDem Philippe Vigier nommé ministre délégué aux Outre mer

www.imazpress.com avec AFP/redac@ipreunion.com