Miss France 2025 : Marine Futol parmi les candidates les plus suivies sur les réseaux sociaux

Ce samedi 14 décembre 2024, trente femmes s'affronteront pour la couronne de Miss France 2025 au Futuroscope de Poitiers. Parmi les trente candidates, certaines font déjà l'unanimité sur les réseaux sociaux et notamment notre Miss péi, Marine Futol, Miss Réunion 2024 (Photo : www.imazpress.com)

Miss Réunion 2024, Marine Futol, 18 ans, totalise plus de 23.000 abonnés sur les réseaux sociaux, la plaçant en troisième position des Miss les plus suivi sur Instagram.

Devant elle, Sabah Aïb, 18 ans, Miss Nord-Pas-de-Calais culmine largement au-dessus des autres avec abonnés ou encore Lilou Émeline-Artuso, Miss Côte d'Azur.

À la quatrième, cinquième et sixième places on retrouve Romane Agostino (Miss Auvergne) et ses 19.700 abonnés, Angélique Angarni-Filopon (Miss Martinique) et ses 17.000 abonnés, tout comme Stella Vangioni (Miss Corse).

Après, cela ne veut pas nécessairement dire qu'elles seront mieux classées par le public, d'autant plus que pour être élue Miss France, plusieurs autres facteurs entrent en ligne de compte (vote du jury, test de culture générale, éloquence...).

- Miss France 2025, c'est ce samedi -

C’est ce samedi 14 décembre 2024 qu’aura lieu l’élection de Miss France 2025. Trente jeunes femmes rêvent de décrocher le titre et d’entendre leur nom à la fin du concours. Les plus jeunes sont âgées de 18 ans, la plus âgée vient de Martinique et a 34 ans.

Après une année de règne, Miss France 2024 Eve Gilles doit remettre sa couronne. Le nom de la jeune femme qui va lui succéder sera connu ce samedi soir, au-delà de minuit.

Pour la seconde année consécutive, c’est un jury 100 % féminin qui sera chargé de choisir la plus belle femme de France, aux côtés des téléspectateurs. Il sera présidé cette année par la chanteuse Sylvie Vartan.

L’élection sera diffusée en direct à partir de 21h10 sur TF1), soit 00h10 (heure Réunion).

