Mondiaux de kneeboard : pas de podium pour Olivier Marimoutou mais une expérience "incroyable"

Du 17 au 25 août, avaient lieu les mondiaux de kneeboard à Jeffrey's Bay en Afrique du Sud. Dix Français ont participé à ces Mondiaux 2024, dont le Réunionnais Olivier Marimoutou. Si ce fut - de l'avis de tous - la plus belle épreuve de kneeboard jamais organisée, le sportif péi n'a pas réussi à se hisser sur le podium comme il le souhaitait. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

C'est ce mardi 27 août 2024 que le sportif Olivier Marimoutou est rentré d'Afrique du Sud. S'il n'avait qu'un mot à retenir c'est : "génial".

"Le voyage était super bien dans un pays que je ne connaissais pas, avec une communauté de surfeurs, de kneeboarders. Il y avait plein de super stars", dit-il, à l'image de Lester Sweetman (Afrique du Sud), Albert Munoz (Australie), Chayne Simpson (Australie) ou encore Hamish Christophers (Nouvelle-Zélande).

"C'était une expérience de groupe" dit-il.

- Pas de podium mais un très bon retour d'expérience -

Lorsqu'il est arrivé sur place, Olivier Marimoutou a su dès le départ que, face aux cracks de la discipline, il ne ferait pas le poids. "Je suis nouveau dans le système. J'ai encore beaucoup de choses à améliorer et comme c'est une compétition je ne pars jamais perdant, même si j'avais des champions du monde et tenants du titre dans ma catégorie", raconte-t-il.

Malheureusement, le Réunionnais a été éliminé dès le premier tour mais, dit-il, "contre les meilleurs".

"Je n'avais pas leur niveau", concède Olivier Marimoutou. "Je pratique la discipline au niveau local, ce n'est pas ma catégorie principale et ce qui m'a manqué c'est l'expérience."

Toutefois, le sportif - s'il ne repart pas avec le titre - est rentré avec de précieux conseils et techniques dans ses valises. "J'ai vu comment ils se penchent sur la planche, s'ils ont une petite planche et tout cela en direct." "J'ai appris beaucoup alors c'est plutôt positif, c'est comme une formation."

Des techniques qu'il compte bien mettre en exercice lors des championnats de France le 17 octobre prochain à Hossegor. Olivier Maritmoutou y participera en kneeboard, mais également en bodysurf. Il devrait peut-être aussi être sélectionné en dropknee et bodyboard.

Mais qu'est-ce que le kneeboard, et quelle est la différence avec le dropknee ? "C'est la planche qui change. En kneeboard, on utilise une planche de surf à genou. En dropknee, on utilise une planche plus courte et plus large, à genoux toujours" détaille le surfeur.

Discipline pratiquée "par les anciens", comme le souligne Olivier Marimoutou et devenue presque marginale dans les années 80, 90 et 2000, connaît un retour en grâce. "Il n'y a jamais eu d'arrêt total de la discipline mais la Fédération française a priorisé le surf", dit-il.

Ses résultats :

- Anne Milochau championne du monde de kneeboard, Loris de Marco vice-champion juniors -

Pour le reste de l'équipe de France, Anne Milochau a remporté le titre de championne du monde de kneeboard dans des vagues de 3 mètres à Jeffrey's Bay, en Afrique du Sud.

Tenant du titre junior, Loris de Marco est cette fois vice-champion.

Résultats

Open dames

1. Anne Milochau (France) *** Championne du monde

2. Patricia Hook (Etats-Unis)

3. Linnie Ash (Afrique du Sud)

Open

1. Chaine Simpson (Australie)

2. Albert Munoz (Australie)

…

33. Erwann Jade (France)

49. Olivier Marimoutou (France), Jérôme Blanco (France); Loris de Marco (France)

75. Valentin Bergue (France), Charles Thubert (France), Anne Milochau (France), Norbert Sénescent (France), Eliott Thubert (France)

Junior

1. Owen Fairweather (Australie)

2. Loris de Marco (France) *** Vice-champion du monde

3. Carl Wiersma (Afrique du Sud)

4. Maximilian Elvang (Portugal)

Seniors

1. Jedd McNeilage (Afrique du Sud)

2. Matthew Novakov (Australie)

3. Shaun Murphy (Etats-Unis)

4. Jason Farquhar (Nouvelle-Zélande)

Masters

1. Hamish Christophers (Nouvelle-Zélande)

2. Tom Gray (Afrique du Sud)

3. Brendon Robson (Australie)

4. Brian Wood (Afrique du Sud)

…

7. Charles Thubert (France)

Grand Masters

1. Lester Sweetman (Afrique du Sud)

2. Albert Munoz (Australie)

3. Eduardo Machado (Brésil)

4. Karl Ward (Grande Bretagne)

…

9. Norbert Sénescat (France)

13. Olivier Marimoutou (France)

Vétérans

1. Stephen van der Watt (Afrique du Sud)

2. Paul Mannix (Australie)

3. Ryan Gallagher (Australie)

4. Garth Price (Afrique du Sud)

…

17. Erwann Jade (France)

Kahunas

1. Simon Farrer (Australie)

2. Jack Beresford

3. Gigs Celliers (Afrique du Sud)

4. Pete Fairweather (Australie)

…

10. Jérôme Blanco (France)

ma.m/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com