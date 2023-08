Niger, humain devenu chien, tabac et assurance chômage

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi soir 1er août 2023 : - Niger : la France se prépare à évacuer ses ressortissants - Toko-san, l'humain devenu chien - A La Réunion, le tabac tue 600 personnes par an et, selon l'OMS seuls 4 pays sont de très bons élève de la lutte antitabac - Assurance chômage : le gouvernement envoie aux partenaires sociaux le cadre des négociations

Niger : la France se prépare à évacuer ses ressortissants

La France se prépare mardi à évacuer ses ressortissants au Niger, où un putsch a renversé le président Mohamed Bazoum, tandis que le Burkina Faso et le Mali, pays voisins également dirigés par des militaires, ont mis en garde contre toute intervention armée visant à le rétablir dans ses fonctions.

Toko-san, l'humain devenu chien

Depuis plusieurs mois, Toko-san, un japonais dont la vraie identité n’a pas été révélée est devenu... un chien. Oui oui un chien ! Et plus exactement un Colley, au poil très long et épais ce qui permet à son costume, hyper réaliste, de camoufler sa silhouette humaine

A La Réunion, le tabac tue 600 personnes par an et, selon l'OMS seuls 4 pays sont de très bons élève de la lutte antitabac

Seuls quatre pays - Brésil, Turquie, Maurice et Pays-Bas - ont adopté l'ensemble des mesures antitabac préconisées par l'OMS, qui salue malgré tout les progrès réalisés dans le monde au cours des 15 dernières années. À La Réunion, selon les chiffres de l'ARS, 25% des personnes âgées de 15 à 75 ans fument du tabac quotidiennement et plus de la moitié sont des gros fumeurs. Environ 600 décès liés au tabagisme sont enregistrés tous les ans dans l'île

Assurance chômage : le gouvernement envoie aux partenaires sociaux le cadre des négociations

Le gouvernement a adressé mardi aux partenaires sociaux la "lettre de cadrage" sur l'assurance chômage, feuille de route fixant le cadre de la négociation prévue d'ici mi-novembre sur les règles d'indemnisation des chômeurs applicables à partir de 2024. Patronat et syndicats devront tenter de s'accorder sur ce dossier épineux "d'ici le 15 novembre", selon le document consulté par l'AFP.