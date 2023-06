Odysséa 2023 : les inscriptions sont lancées pour participer à la "Vague Rose" de l'Étang-Salé

Ce mardi 27 juin 2023, l'organisation Odysséa Réunion 2023 annonce l'ouverture des inscriptions pour les courses des 4 et 5 novembre dans la forêt de l'Étang-Salé. Mais pas que… Pour ceux qui souhaitent participer c'est également possible pour les courses connectées du 27 octobre au 12 novembre. Cette année, 20.000 participants sont attendus (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Cette année encore, la vague rose va déferler dans la forêt de sable noir de l'Étang-Salé le week-end des 4 et 5 novembre 2023. À cela s'ajoute donc la course connectée.

Pour s'inscrire, rien de bien compliqué. Il suffit de se rendre sur le site d'Odysséa Réunion.

- Une course pour le cancer du sein -

Organisée chaque année (excepté pendant la période Covid), cette course annuelle permet à tous de se dépasser pour lutter contre le cancer du sein à La Réunion.

Dans notre île, le cancer du sein est le cancer le plus diagnostiqué chez les femmes.

En 2020, à La Réunion, 1.630 patientes étaient soignées pour un cancer du sein actif et 2.880 étaient suivies pour surveillance d'un cancer du sein traité soit un total de 4.510 prises en charge pour un suivi du cancer du sein.

La mammographie de dépistage permet de diagnostiquer le cancer à un stade précoce, avant même qu'il ne soit palpable. "Découverts tôt, les cancers du sein ont de plus grande chance d'être soignés par des traitements efficaces, avec de meilleurs taux de survie", précise l'Agence régionale de santé.

- "Les Vagues Roses" à l'Étang-Salé -

Seul ou accompagné, il sera possible de marcher ou de courir dans la forêt de l’Étang-Salé, la Course Marmailles, 2,5 km de la Diversité, 5km course/marche non chronométrées, 10 km nature chronométré ou encore 5 km randonnée.

Pour les participants, il est obligatoire de fournir un certificat médical.

Pour s’inscrire : se rendre sur le site odyssea.info/LaReunion. Choisir la course en présentielle. Choisir la vague rose en forêt le 4 ou le 5 novembre.

Existe également le challenge connecté "Alon Bat"Karé. Courir, marcher, pédaler… Pour participer à une version dite "Connecté" sur 5 ou 10 km, n’importe où sur l’île, avec qui vous souhaitez, les inscriptions sont disponibles sur odyssea.info/LaReunion.

À Saint-Denis, le 30 septembre 2023, seront organisés des séances de Zumba, de la marche nordique et Eau'dysséa.

Les lieux, dates et horaires des permanences seront prochainement communiqués.

Une convocation téléchargeable sur notre site sera exigée lors du retrait des dossards ainsi qu’une pièce d’identité.

Il n'y a pas de retrait de dossard pour les courses à distance connectées. Seul le tee-shirt est à retirer, si vous avez choisi l'option qui l'inclut.

- Devenir bénévole -

Ils sont plus de 3.000 chaque année. "D'année en année, ils nous aident à rendre l'action d'Odysséa possible et permettent à plus de 100.000 participants de courir et marcher dans les meilleures conditions possibles", note l'association.

À La Réunion, être bénévole est également possible. Être bénévole c’est "participer à la plus grande fête sportive et solidaire de l’île".

Le bénévole s’engage à respecter les horaires et les postes qui lui sont confiés par le comité d’organisation, à respecter les valeurs de solidarité, confiance, bienveillance de la cause rose.

Il faut également s’inscrire sur Odysséa Réunion.

- 237.000 euros de dons récoltés en 2022 -

L'année dernière, la vague rose a déferlé dans la forêt de l’Étang-Salé le week-end du 5 et 6 novembre 2022. Pour cette édition, Odysséa Réunion a récolté 237.000 euros de dons grâce aux courses mythiques.

Ces dons seront intégralement reversés au profit des personnes malades du cancer du sein à La Réunion. En tout, l’association a récolté 169.000 euros de dons suite aux inscriptions, 46.000 euros collectés par les magasins Leclerc, 15.000 euros collectés grâce au Grand Raid et aux dossards solidaires, ainsi que 3.750 euros de dons collectés par le Golf de Bourbon. À cela s’ajoutent les 1.100 euros collectés par Gloria Maris et ses plongeuses, 1.150 euros de dons divers et 400 euros collectés par les salariés de Servair.

Lire aussi - Odysséa Réunion : 237.000 euros de dons récoltés en 2022

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com