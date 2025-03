ONG One : les Réunionnais Roshan et Leïla à la rencontre du ministre de la Francophonie

Originaires de Saint-Denis, Roshan 23 ans et Leïla, 32 ans, ont été sélectionnés pour devenir jeunes Ambassadrices et Ambassadeurs de ONE, l’ONG internationale de lutte contre l’extrême pauvreté cofondée par Bono du groupe U2. Ils ont rencontré ce week-end le ministre de la Francophonie et des Partenariats Internationaux, Thani Mohamed-Soilihi.

Dans un contexte où le budget d’aide au développement français a subi une coupe historique de 37 %, et ou la solidarité internationale est attaquée partout dans le monde, 40 jeunes français s’engagent cette année à défendre la lutte contre les inégalités auprès des citoyens de leur régions et de leurs élus.

- Une jeunesse qui se mobilise -

Ils sont étudiants ou jeunes actifs, ont entre 21 ans et 34 ans, sont originaires des quatre coins de la France, et feront partie d’un groupe de plus de 1000 activistes à travers le monde. Ensemble, les jeunes Ambassadeurs de ONE s’engagent à devenir pour 1 an les représentants d’une génération qui se mobilise pour lutter contre les inégalités mondiales et l’extrême pauvreté.

Ils bénéficieront d’une formation qui leur permettra d’aller à la rencontre des décideurs et décideuses politiques, de donner des interviews mais aussi d’organiser des évènements dans leur région pour sensibiliser le plus grand nombre et faire entendre leur voix. Ils commencent fort, puisqu’ils ont rencontré M. Thani Mohamed Soilihi, ministre délégué à la Francophonie et aux Partenariats Internationaux lors des journées de lancement du programme à Paris, le samedi 15 mars.

- La santé mondiale à l’honneur -

2025 sera une année cruciale pour l’amélioration de l’accès aux soins dans le monde, avec des conférences internationales de financement de Gavi, l’Alliance du Vaccin - qui permet de vacciner des millions d’enfants dans le monde ; et du Fonds Mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.

Animés par la conviction de construire un avenir durable pour tous, et de repenser les relations avec l’Afrique ; les jeunes Ambassadeurs de ONE en France auront pour mission de sensibiliser les citoyens et rencontrer les décideurs politiques dans le but de sécuriser les financements français nécessaires au renforcement de la santé mondiale.

Au cœur de ce sujet, le nerf de la guerre : le budget français. Dans un pays qui a, face à la dette publique, a effectué une coupe historique de 37% de son budget alloué à l’aide publique au développement ; les jeunes Ambassadeurs sont déterminés à agir pour le maintien des contributions françaises à Gavi et au Fonds Mondial. Leur prochain objectif : rencontrer plusieurs ministres dans le cadre de la publication du livret “La santé mondiale pour les nuls” par ONE et les interpeler sur la contribution française à ces deux fonds.

Lire aussi : Leïla, une Réunionnaise qui s'engage dans une campagne contre l’extrême pauvreté