Ordination : La Réunion va (bientôt) avoir son nouvel évêque

Ce dimanche 15 octobre 2023, le quartier du Chaudron et La Réunion tout entière vont connaître un grand moment de ferveur. Pascal Chane-Teng va être ordonné nouvel évêque de La Réunion. Il succède à Monseigneur Gilbert Aubry qui a passé plus de 47 années à la tête du diocèse. Près de 20.000 fidèles sont attendus (Photo sly/www.imazpress.com)

C'est à 14h30 que l'ordination du nouvel évêque va avoir lieu en-dessous de l'église du Chaudron à Saint-Denis.

Âgé de 52 ans, Pascal Chane-Teng, a été curé de la paroisse de Notre-Dame de la Délivrance à Saint-Denis, avant d'officier à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption à Sainte-Marie.

Pascal Chane-Teng, le nouvel évêque de La Réunion, est né le 4 juillet 1971 à Saint-Pierre. Il a fait des études de droit à l'université d'Aix-en-Provence puis de Clermont-Ferrand. Il est titualire de deux maîtrises de droit, l'une en droit public, l'autre en droit privé et d'une licence en histoire de l'art passée à la Réunion.

Il a été nommé évêque de La Réunion le 19 juillet 2023 par le pape François, succédant à Gilbert Aubry.

Commentant la manière dont il a appris sa nomination il a commenté avec humour "kan i anons aou in nouvel komsa ou gagne sézizman".

- Monseigneur et son "kit d'évêque" -

En amont de son ordination, Pascal Chane-Teng a reçu deux colis de la part du Vatican.

Dans le premier, Monseigneur Pascal Chane-Teng a pu y découvrir le bâton de l'évêque, une croix et un anneau épiscopal.

Les trois symboles de la crosse sont : la solidité du bâton, pour soutenir les faibles , la forme recourbée, pour rattraper ceux qui s’égarent et l’embout pointu, pour stimuler ceux qui hésitent.

Dans le second, il y a découvert des vêtements distinctifs de l'évêque. Deux aubes, noire et violette et la mitre, coiffe d'honneur.

- Une page se tourne -

Après 47 années à la tête du diocèse, celui qui fut le premier évêque réunionnais mais aussi le plus jeune jamais ordonné – en 1976 à seulement 34 ans -, il prend donc sa retraite à l'âge de 81 ans.

Son épiscopat a été marquée par la venue à La Réunion du pape Jean-Paul II les 1er et 2 mai 1989. "Je lui ai dit où se trouvait La Réunion et il est venu" rappelait Monseigneur Gilbert Aubry.

Pour la première fois, La Réunion accueillait un souverain pontife sur ses terres, entraînant un engouement hors du commun. Près de 150.000 personnes se massent ainsi devant l’église de la Trinité pour assister à la messe célébrée par le pape pour la béatification du Frère Scubilion.

C’est à l’occasion de cette messe historique que Jean-Paul II tiendra ces propos en créole, qui lui ont été soufflés par Monseigneur Aubry, et qui demeurent un puissant message d’espoir et de résilience : "Rest pa dann fénoir, vyen dann la limyèr. Mèt par koté sak la pa bon et marche droite, èk zot konsyans droite. Soley i leve, soley i dor, la lune i lève, la lune i dor. Zot mèm, la limyèr i étin pa".

- Un drone pour surveiller l'événement -

A noter que ce dimanche, pour l’ordination épiscopale de Pascal Chane-Teng au Chaudron à Saint-Denis, le préfet de La Réunion a autorisé la police nationale à faire usage d’un drone, "afin d’avoir une meilleure appréhension de l’événement et ainsi mieux assurer la sécurité des participants" indique la préfecture.

Prévu par le Code de la sécurité intérieure, ce dispositif participera à prévenir les risques de troubles à l’ordre public, mouvements de foule, troubles à la circulation et participera à la prévention d’actes terroristes, "le caractère religieux de l’événement appelant à une vigilance particulière" termine la préfecture.

