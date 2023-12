Oriane Bertone, culture, discrimination, visite ministérielle et pont suspendu

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 27 novembre au vendredi 1er décembre 2023 : • Lundi 27 novembre - Oriane Bertone, la nouvelle héroïne de l’escalade réunionnaise • Mardi 28 novembre - Manque d'attractivité, éloignement, bas salaires : le monde culturel péi est (souvent) en souffrance • Mercredi 29 novembre - 32% des Ultra-marins déclarent avoir subi des discriminations • Jeudi 30 novembre - Ouverture des Outre-Mer French Tech Days au deuxième jour de la visite de quatre ministres • Vendredi 1er décembre - Pont de la Rivière de l'Est : un chantier hors normes pour une restauration dans les règles de l'art (Photo : sly/www.imazpress.com)

• Lundi 27 novembre - Oriane Bertone, la nouvelle héroïne de l’escalade réunionnaise

Vainqueur de la coupe de France, organisée ce week-end à La Chaloupe Saint-Leu, Oriane Bertone s’est replongée l’espace d’un week-end dans l’atmosphère de son enfance. Désormais installée à Paris, la vice-championne du monde de bloc a profité de ses amis, de sa famille, dans les Hauts de Saint-Leu, tout en se projetant déjà vers les Jeux Olympiques de Paris 2024 pour lesquels elle s’est qualifiée en octobre dernier à Laval.

• Mardi 28 novembre - Manque d'attractivité, éloignement, bas salaires : le monde culturel péi est (souvent) en souffrance

Ce mercredi 29 novembre 2023, Rima Abdul-Malak, ministre en charge de la Culture, entamera une visite de deux jours sur notre île. Au programme de sa venue, l'inauguration du pont de la rivière de l'Est et des rencontres avec des professionnels du secteur. Des directeurs de salles, des artistes, des intermittents, des techniciens… pour qui le quotidien est particulièrement difficile. Et beaucoup d'entre-eux n'attendent pas grand chose de la visite ministérielle.

• Mercredi 29 novembre - 32% des Ultra-marins déclarent avoir subi des discriminations

L’Observatoire des inégalités a présenté ses conclusions du Rapport sur les discriminations en France ce mardi 28 novembre 2023. En France, une personne sur cinq dit avoir été discriminée au cours des cinq dernières années. Ce chiffre atteint 32% chez les personnes originaires de territoires ultra-marins, et 33% chez les descendants de natifs d’outre-mer.

• Jeudi 30 novembre - Ouverture des Outre-Mer French Tech Days au deuxième jour de la visite de quatre ministres

Rima Abdul Malak, ministre de la Culture, Philippe Vigier, ministre délégué chargé des Outre-mer, Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé du Numérique et Olivier Becht, ministre délégué chargé du Commerce extérieur sont en visite à La Réunion jusqu'au 1er décembre 2023. Des déplacements dans le cadre notamment de l’ouverture officielle des outre-mer French Tech Days ce jeudi 30 novembre. Pour la ministre de la Culture et le ministre chargé des Outre-mer, il s’agit également de valoriser la création de la 21ème école nationale supérieure d’architecture (ENSA)

• Vendredi 1er décembre - Pont de la Rivière de l'Est : un chantier hors normes pour une restauration dans les règles de l'art

Après plusieurs années de travaux, le pont suspendu de la rivière de l'Est retrouve de sa superbe. Érigé en 1893 par les ingénieurs et industriels Ferdinand Arnodin et Pierre-Joseph Bonnin pour relier l'Est au Nord, le pont est fermé au public depuis 2016 pour des raisons de sécurité. En 2020, le pont a été sélectionné comme projet emblématique de La Réunion par la Mission Patrimoine portée par Stéphane Bern. Trois années après… le pont a été inauguré ce jeudi 30 novembre en présence de la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak et le ministre délégué aux Outre-mer Philippe Vigier. Retour sur un chantier hors normes.