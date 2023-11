Ouverture des Outre-Mer French Tech Days au deuxième jour de la visite de quatre ministres

Ce mercredi, le séjour de la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, a démarré par plusieurs rencontres avec l’ensemble des représentants des collectivités territoriales dans le cadre d’un conseil local des territoires pour la culture (CLTC) au cours duquel le pacte linguistique a été signé.

Ce pacte signé entre l’État et les collectivités s’articule autour de trois points : lutte contre l’illettrisme et maîtrise du français, visibilité du créole réunionnais dans l’espace public et création d’un institut public du créole réunionnais pour accompagner l’émergence d’une politique linguistique sur le territoire. "Un lieu qui va porter l'histoire" selon la ministre.

Cette première journée s'est clôturée avec la rencontre des représentants de la presse écrite. Les salariés du Quotidien et du JIR, menacés de disparaitre étaient mobilisés devant la préfecture et ont été reçu par la ministre qui a également rencontré les dirigeants. Des échanges sans grandes annonces.

"Ce qui m'intéresse est d'accompagner la renaissance si repreneur il y a bien pour que ces deux titres, mais notamment le Quotidien le plus en difficulté, puissent perdurer" a exprimé Rima Abdul Malak face à des syndicats qui attendaient "des actes et des engagements" de la part de l'Etat.

De son côté, Olivier Becht, ministre délégué au Commerce extérieur, a visité le Village By CA et échangé avec les start-ups tournées vers l’export à Sainte-Clotilde avant de découvrir l’Atelier "architectes et ingénieurs".

- Outre-mer French Tech Days, Cyclone BD et école d'architecture de La Réunion -

Pour cette deuxième journée de visite, Philippe Vigier ouvre ce jeudi matin la reunion des ministres de la commission de la jeunesse et des sports de l'océan Indien (CJSOI) à Bellepierre avant de lancer les Outre-mer French Tech Days au Moca avec Olivier Becht et Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé du Numérique. Cet évènement permettra à des start-ups de territoires ultra-marin de présenter leurs innovations à un public composé d'experts, d'investisseurs et de partenaires potentiels.

Rima Abdul Malak assiste quant à elle au démarrage du festival international de la bande dessinée et du livre, Cyclone BD et échangera sur le Pass Culture au Châp'Pa festival à Saint-Denis également.

Autre temps fort, la visite de fin de travaux de restauration du pont suspendu de la rivière de l'est, des échanges avec les acteurs de la filière agroalimentaire tournés vers l'export à la SAPMER au Port et la présentation de l'école d'architecture de La Réunion et de ses enjeux, la 21ème école nationale supérieure d’architecture.

Pour rappel, cette visite intervient quatre mois après le premier voyage à La Réunion de Philippe Vigier. Ce dernier était à Mayotte, toujours en proie à une crise de l'eau et qui fait face à une flambée de violences, avant de venir dans notre île.

