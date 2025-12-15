À retenir ce soir : méthamphétamine saisie, attaque à Sydney, violences urbaines à Saint-Louis, Maurice Gironcel en soutien de Maillot et un Brésilien condamné

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi soir 15 décembre 2025 : - Saisie de 930 kilogrammes de méthamphétamine dans le canal du Mozambique - Attaque à Sydney : l’Australie salue le "héros" qui a désarmé un tireur - Violences urbaines à Saint-Louis : tirs de mortiers sur les forces de l’ordre et feux de poubelles à la Palissade - Municipales : Maurice Gironcel apporte son soutien à la candidature de Frédéric Maillot à Sainte-Suzanne - Trafic international de stupéfiants : un Brésilien condamné à trois ans de prison après l’importation de 42 kilos de cannabis

Le jeudi 13 novembre 2025, un bâtiment de la Marine nationale a mené une opération de police en haute mer dans le canal du Mozambique. Au cours de cette action, les militaires ont intercepté une embarcation sans pavillon et procédé à la saisie de 930 kilogrammes de méthamphétamine. L’opération s’est déroulée sous l’autorité du préfet de La Réunion, délégué du gouvernement pour l’action de l’État en mer (DDGAEM), en coordination avec le parquet de Saint-Denis.

Les Australiens ont salué dimanche le courage d’un "héros" qui a attrapé un tireur au cours de l’attaque antisémite meurtrière sur une plage de Sydney, un geste filmé dans une vidéo devenue virale.

Dans la nuit de ce dimanche 14 au lundi 15 décembre 2025, des violences urbaines ont éclaté dans le quartier de Palissade à Saint-Louis. Des feux de poubelles et des tirs de feux d'artifice visant les gendarmes ont troublé la soirée. Une enquête a été ouverte suite à cette agression contre les forces de l’ordre. La municipalité condamne ces violences.

Maurice Gironcel, maire actuel de la ville de Sainte-Suzanne, annoncera ce lundi soir 15 décembre 2025, son soutien à la candidature du député Frédéric Maillot, pour les municipales de 2026. Maurice Gironcel - membre actif de la plateforme réunionnaise -, a déjà rendu public le 2 décembre, sa décision de ne pas être candidat à sa propre succession. Il est sous le coup d'une condamnation à une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire prononcée par la Cour d'appel de Paris, dans un dossier présumé, de marchés publics truqués.

Arrivé à La Réunion en provenance de Bangkok avec 42 kilos d’herbe de cannabis dissimulés dans ses bagages, un ressortissant brésilien de 31 ans a été jugé ce jeudi 11 décembre 2025 devant le tribunal correctionnel. Recruté par un réseau international, l’homme a finalement été condamné à trois ans de prison ferme, une lourde amende douanière et une interdiction définitive du territoire français