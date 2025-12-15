Saint-Denis : corps d'une femme retrouvé sur le front de mer, la piste criminelle écartée

Le samedi 13 décembre 2025, le corps d'une femme d'une quarantaine d'années a été retrouvé sur le front de mer de Saint-Denis, au niveau de la ravine Patate à Durand. Dans cette affaire, le parquet de Saint-Denis indique ce soir que la cause du décès n'est pas connu. De plus, toujours selon le parquet, il n'existe pas de signe apparent de l'intervention d'un tiers. La piste criminelle est écartée à ce stade.

Le parquet explique que l'enquête continue, des résultats d'analyses complémentaires, notamment de toxicologie, sont en cours.

Le corps, n'a toujours pas été identifié.

À lire aussi : Saint-Denis : le corps d'une femme retrouvé près de la ravine Patate à Durand