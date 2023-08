Visite ministérielle : beaucoup de problématiques, mais peu d'attentes envers Philippe Vigier

Nouveau ministre délégué aux Outre-mer signifie aussi nouvelle visite ministérielle. Philippe Vigier est attendu à La Réunion ce mercredi 30 août 2023, pour un séjour de trois jours. Trois jours où le nouveau ministre rencontrera le président de Département et la présidente de Région, discutera vie chère et logement avec les élu.es, ira faire un tour dans l'est pour parler agriculture, et visitera les locaux du RSMA. Le même cirque que ces quatre dernières décennies, somme toute.

Ce sont pas moins de cinq ministres (délégués) des Outre-mer – six si l'on compte l'intérim de dix jours d'Elisabeth Borne – qui se sont succédés depuis la première présidence d'Emmanuel Macron. Tous, à l'exception de Yaël Braun-Pivet qui a tenu son poste un peu plus d'un mois, sont venus en visite dans l'île. Sans qu'aucun grand changement ne s'opère.



Pour leur défense, ce constat peut s'appliquer à une majorité de leurs prédécesseurs de la 5ème République, tout président confondu. Philippe Vigier arrive donc dans un territoire où les problématiques sont nombreuses, mais où les attentes le sont beaucoup moins.



Le député Jean-Hugues Ratenon indique d'ailleurs n'avoir "aucune attente particulière". "Les ministres passent et nos problèmes demeurent" note-t-il.



"Les dossiers prioritaires sont très largement connus : les problèmes de logement, de l’emploi, du vieillissement de la population et ses conséquences en matière de service d’aide à la personne, du manque de moyens pour les services publics comme pour l’Education nationale ou encore les hôpitaux et la non revalorisation du coefficient géographique, des mutations, de la priorité à l’embauche locale, du coût de la vie, des lois inadaptées à notre situation sociale et économique… Tous ces dossiers ne datent pas d’hier mais les réponses se font toujours attendre, ou sinon ce sont des demi-mesures" liste le député.



- Une vie toujours aussi chère -



La question brûlante reste la même depuis des décennies : le problème de la vie chère. Alors que les prix à la consommation ont encore augmenté en juillet, une rencontre est prévue ce mercredi en préfecture. L'occasion de discuter du nouveau groupe de travail, annoncé par l'Observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR) récemment. Un travail auquel la grande distribution a accepté de participer, pour la première fois.



"Le ministre délégué est-il prêt à lancer cette mission sur les prix pratiqués dans tous les commerces en général comme les pièces autos, la quincaillerie, l’importation des matériaux de construction, les biens et les services comme l’assurance, le téléphone, les billets d’avion, etc… ?" s'interroge Jean-Hugues Ratenon.



"Il est temps d'arrêter de repousser l'échéance et prendre des décisions" estime de son côté la députée Karine Lebon. "Des études il y en a eu des dizaines, il faut agir désormais" estime-t-elle. "Au niveau de la Région, beaucoup a été fait : la cantine à un euro, les transports scolaires gratuits, la bouteille de gaz à 15 euros…On ne peut pas tout faire tout seul."



- Des chantiers nombreux pour des réponses inadéquates -



"Il a aussi la question de taxe des billets d'avion qu'il va falloir aborder. Cela a été décidé pour financer le ferroviaire, mais nous n'avons pas de train en Outre-mer, donc à quoi cela sert à part nous punir ?" s'interroge-t-elle.



"Je pense qu’il est urgent que l’on ait avec le Gouvernement une discussion claire sur les prix du billet d’avion. On ne peut pas soutenir une politique de continuité territoriale efficace tout en imposant une taxe aux ultramarins pour financer le renouvellement du réseau ferroviaire inexistant dans les Outremer. Cela relève d’une incohérence et d’une injustice pour nous autres ultramarins" abonde Frédéric Maillot.



Le député souhaite par ailleurs revenir sur la question de "l’exclusion des Réunionnais.es lors de processus d’embauche à des postes à responsabilité". "J’aimerai discuter de cette problématique avec le Ministre en lui expliquant que si on ne donne pas aux Réunionnais.es l’occasion d’accéder à ces postes, on ne pourra pas changer de dynamique sociale sur le territoire" estime-t-il.



"Si les locaux n’ont pas de postes à responsabilité, on les garde en marge de la vie économique ce qui les empêche de rompre la chaîne de la précarité, qui est rappelons le, la première cause de la vie chère à La Réunion" fait-il remarquer, alors que près d'un poste de cadre sur deux est détenu par un natif de l'île. Un chiffre en nette progression, mais pas suffisant aux yeux du député.



- Une confiance à acquérir -



La question de l'autonomie alimentaire est aussi, selon lui, essentielle. "Il faut que le Gouvernement entende que l’on ne peut continuer à importer sans cesse nos denrées alimentaires. Nous devons pouvoir mettre en place un réel projet allant vers l’autonomie alimentaire pour rompre avec cette logique de dépendance" détaille Frédéric Maillot. "Pour cela, comme je l’ai toujours défendu, je lui parlerai de l’importance de développer le commerce dans le bassin océanique pour arrêter avec l’import d’Europe, néfaste pour l’écologie et le pouvoir de vivre des réunionnais" dit-il.



Tant de sujets que les élu.es auront l'occasion d'aborder avec le nouveau ministre délégué. "Une annonce forte de la part du nouveau Ministre serait qu’il s’engage à consulter les députés d’Outremer. Les décisions prises unilatéralement depuis la rue Oudinot à Paris sont rarement efficaces sur les territoires ultramarins" regrette Frédéric Maillot. "Il se doit d’adopter une méthodologie différente de son prédécesseur et nous consulter plus souvent et bien en amont afin de faire la loi de manière constructive et efficace car les réalités du terrain, nous y sommes confrontés tous les jours."



Ce voyage est aussi l'occasion pour Philippe Vigier de convaincre les élu.es du bienfondé de sa nomination, largement contestée au moment du remaniement. "Philippe Vigier durant son mandat de député n’a pas une seule fois pris la parole pour évoquer les Outre-mer, encore moins pour défendre leurs intérêts. C’est un réel affront de n’avoir qu’un ministre délégué et non de plein exercice qui plus est totalement déconnecté des problématiques ultramarines" conclut Frédéric Maillot.



Le nouveau ministre délégué peut au moins se rassurer sur un point : il pourra difficilement faire pire que son prédécesseur.



as/ www.imazpress.com / redac@ipreunion.com