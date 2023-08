Lettre ouverte à Philippe Vigier, ministre délégué chargé des Outre-Mer

Monsieur le Ministre, avant votre arrivée sur notre île, j'attire votre attention sur le sentiment d’exaspération de plus enplus important de notre population. En effet, malgré les rapports, études, annonces et intentions exprimées lors des visites ministérielles, la situation sociale se dégrade (312 000 Réunionnais vivent sous le seuil de pauvreté en 2022) et le climat économique est incertain (6780 créationsd’entreprises et 6754 radiations d’entreprises en 2022). (Photo Philippe Naillet photo RB imazpress)

Au regard de ce constat, il est urgent que les 72 mesures annoncées à l’occasion du Comité interministériel de l’Outre-mer de juillet dernier soient effectives le plus rapidement possible. Nous attendons dans les meilleurs délais un calendrier détaillant leur mise en oeuvre ainsi que le montant des budgets alloués, lorsque nécessaires, particulièrement pour La Réunion.

Il est un autre sujet qui mérite une mobilisation totale, c’est le logement. À La Réunion, selon le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre, près de 40 000 demandes de logement social sont en attente de propositions adaptées. La production de logements sociaux est en chute libre alors que les besoins augmentent.

Les blocages sont connus, l’Etat doit assumer ses responsabilités pour relancer la production de logement aidé.

La Commission d’enquête parlementaire a fait son travail en identifiant les causes de la Vie chère en Outre-mer, il faut maintenant Monsieur le Ministre des Outre-mer, s’attaquer enfin aux mécanismes qui concourent au renchérissement du coût de la vie à La Réunion et dans les Départements et Régions d’Outre-mer. Notre ligne de conduite doit être

l’intérêt général.

Dans un département où le taux de chômage reste à près de 18% et où les biens et services sontpour la plupart importés, la question du développement économique est cruciale. Or, la situation est préoccupante. La défaillance des entreprises est en forte augmentation (+64% à La Réunion au 2ndsemestre) par rapport à l’année précédente. Délais de paiement trop élevés, faible trésorerie, délais de remboursement du Prêt garanti par l’État (PGE) inadapté, conséquence de l’inflation sur lepouvoir d’achat des ménages engendrant une baisse de fréquentation et de vente dans les commerces locaux sont autant de sujets inquiétants alors même que des mesures conjoncturelles et/ou structurelles attendent d’être mises en place depuis plusieurs années.



Autre sujet stratégique pour le développement économique et social et pour l’épanouissement de nos concitoyens, la baisse des financements de l’apprentissage en septembre prochain. Cette prévision décourage grandement les entreprises à former des

jeunes dans un contexte de forte hausse de leurs charges (coûts de l’énergie, des matières premières,...) ces derniers mois. Si les acteurs économiques locaux ont conscience de la nécessité de former des personnels qualifiés pour le développement de leurs entreprises,

l’accueil d’apprentis, dans le contexte actuel, est de moins en moins attractif.

Cette situation met en danger certains secteurs en tension tels que l’hôtellerie, le bâtiment, les services à la personne ou encore la boulangerie pour ne citer que les plus concernés. Le secteur public est également touché.

Les collectivités sont elles aussi obligées de refuser de nombreux contrats d’apprentissage. En effet, le Centre national de la fonction publique territoriale a lui aussi dû réduire son financement pour les contrats d’apprentissage. Nos entreprises, nos collectivités et notre jeunesse ont besoin de se projeter dans l’avenir. Cela passe, entre autres, par le développement indispensable de la formation.

Monsieur le Ministre des Outre-mer, vous l’avez compris, le temps n’est plus à la découverte, mais à l’action. Dans l’attente, je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Ministre des Outre-mer, l’expression de ma très haute considération.